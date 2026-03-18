A Szlovákiai Élelmiszeripari Kamara értékelte hároméves projektjét

A Szlovákiai Élelmiszeripari Kamara számos hazai élelmiszergyártót, termelőt tömörít, érdekeiket itthon és nemzetközi fórumokon is képviseli. Az európai REA (European Research Executive Agency) ügynökséggel együttműködve három éven keresztül lehetőségük volt itthon, valamint Csehországban, Lengyelországban, Németországban, Franciaországban népszerűsíteni a hazai termékeket négy spanyol egyesülettel együttműködve.

A propagáció három évére az Európai bor és élelmiszer projekt keretében az Európai Unió 1,4 millió eurós támogatást biztosított. Mivel a szlovákiai partner aktivitása bizonyult a legsikeresebbnek, ezért az egész projekt koordinátora a Szlovákiai Élelmiszeripari Kamara lett.

A projekt, a termékek népszerűsítése 2023 áprilisában kezdődött és 2026. márciusában zárul. A kamara képviselői Daniel Poturnay elnökkel sajtótájékoztatón ismertették a projekt eredményeit.

Mint az elnök elmondta,

elsődleges céljuk volt olyan áruféleségek, készítmények népszerűsítése, amelyek megfelelnek az egészséges élelmiszerek követelményeinek, ugyanakkor bizonyítani szerették volna versenyképességüket az Európai Unió más országainak termékeivel.

Szlovákia számos tejtermékkel, juhtúróval, brindzával, sajtokkal, borokkal, gabonából készült rudacskákkal, nassolni valókkal, egészséges rágcsálnivalókkal vett részt a propagációban.

A fenntarthatóság elve is egyik alappillére volt a projektnek. Azzal kezdődően, hogy az élelmiszertermelésben nagyon körültekintően ráirányították a figyelmet a termőtalajjal való kíméletes gazdálkodásra, illetve a vízzel való takarékoskodásra. A zöldgazdálkodás szorgalmazásával igyekeztek bizonyítani, hogy lehet kémiai anyagok, műtrágyák, permetszerek alkalmazása nélkül is boldogulni a mezőgazdaságban és a szőlészetekben.

Ugyanakkor a projekt által igyekeztek bizonyítani a tradicionális, hagyományos munkafázisok alkalmazását, a kézműves termelést, a mestermunkákat.

Az így készült termékek aztán megkapták a CHOP, a CHZO, a ZTŠ védjegyet és jelzést, amelyek igazolják a termék készítésének eredetét, a védett földrajzi besorolást és a hagyományos speciális igazolást. A legtöbb ilyen áruféleség előállításánál, gyártásánál a megújuló energiaforrásokat használták fel. Az sem utolsó szempont, hogy a munkálatok a helyi közösségek tagjainak munkalehetőséget, foglalkoztatottságot is biztosítottak. Hozzájárultak a helyi közösségek erősítéséhez, a kulturális, természeti és ősi hagyományok megőrzéséhez.

A projektben résztvevő termékeket a kamara rendezésében sajtóértekezleteken, internetes portálokon, a közösségi oldalakon mutatták be, a visszajelzések szerint mintegy 700 ezer ember látta ezeket, további 670 ezer ember a médiákban követte nyomon, az online felületeken 30 millió nézettséget regisztráltak, az influenszerek által 500 ezer emberhez jutott el, a propagációs videó pedig 3,5 milliós nézettséget ért el. A termékeket továbbá kilenc kiállításon is bemutatták.

A kamara munkatársa Zuzana Pazderková kifejtette, hogy a szlovákiai áruféleségeket a partnerek jól fogadták, ezért a hazai termékek propagálását tovább folytatják.

Meggyőződésük, hogy ezek az egészséges élelmiszerek nemcsak az ország és a termelők jó hírét, hanem a lakosság egészségét, egészséges életvitelét is szolgálják.

Ezt erősítette meg a spanyol együttműködő partner részéről Luis Martinez és a lengyel partner részéről Anna Klich is, akik videobeszélgetés keretében kapcsolódtak be a sajtótájékoztatóba.

A projekt egyben jó alkalmat nyújtott a hazai termelők és gyártók számára anyagi hozzájárulást szerezni további munkájukhoz. A támogatás megszerzése azonban nem könnyű, időigényes és megfelelő szervezőkészséget igényel a REA európai ügynökség szigorú előírásait betartva. A hazai termelők és gyártók támogatása azonban kiemelt feladatnak számít és az egész társadalom javára válik. Az illetékesek pedig nagyon jól tudják, hogy a hazai termelők, mezőgazdászok és gyártók kemény munkájához, megfelelő tevékenységéhez minden anyagi hozzájárulásra nagy szükségük van.

BM/Felvidék.ma/Potravinárska Komora Slovenska