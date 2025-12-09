Home Itt és Most Egy ügyrendi javaslat segítségével lezárta a parlament az ÚOO-ról szóló vitát
Egy ügyrendi javaslat segítségével lezárta a parlament az ÚOO-ról szóló vitát

Fotó: tasr

Egy ügyrendi javaslat segítségével berekesztette a parlament a Bejelentővédelmi Hivatal (ÚOO) átalakításáról szóló törvényjavaslat vitáját.

A Szlovák Nemzeti Tanács (NR SR) képviselői kedden, december 9-én megkezdték a 43. ülés napirendjének tárgyalását. A terv szerint folytatták volna a kormány javaslatáról szóló vitát, amely egy új hivatal létrehozását célozza a jelenlegi Bejelentővédelmi Hivatal (ÚOO) helyett. A javaslat második olvasatban volt, és gyorsított törvényalkotási eljárásban tárgyalták.

A parlament kedden 20:00 óráig tartó ülést tervezett. A képviselők szavazásra is készültek, ahol dönteniük kell a más személy segítségére szorulók számára nyújtott támogatásról szóló törvényjavaslatról. A javaslat módosítaná a támogatás nyújtásának módját, és bevezetné a tartós gondozásért felelős munkatárs új pozícióját.

Az ügyrendi javaslatot Richard Raši (Hlas-SD) házelnök terjesztette elő, a többség pedig jóváhagyta.

A vitában még több írásban bejelentkezett képviselő felszólalása volt hátra, utánuk pedig szóban is lehetett volna jelentkezni – erre már nem kerül sor. Így a következő szavazásnál erről a törvénytervezetről is voksolhat a parlament.

Az ellenzék bírálja a kormánypártok eljárását, a demokratikus vita elfojtásának tartja.

„Óriási szégyen és nagyon komoly figyelmeztetés a szlovákiai demokrácia számára az, ami történt” – jelentette ki Michal Šipoš, az ellenzéki Slovensko-Za ľudí frakcióvezetője.

tasr/Felvidék.ma

