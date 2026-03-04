Home Itt és Most Hatályon kívül helyezi a kormány a Bejelentővédelmi Hivatal átalakításáról szóló törvényt
Hatályon kívül helyezi a kormány a Bejelentővédelmi Hivatal átalakításáról szóló törvényt

A kormánypártok megállapodtak a Bejelentővédelmi Hivatal (ÚOO) átalakításáról szóló törvény hatályon kívül helyezéséről, melynek hatályát felfüggesztette az Alkotmánybíróság – jelentette ki a kormány szerdai ülése után Robert Fico kormányfő. A miniszterelnök közölte, a parlament márciusi ülésén döntenek a törvény hatályon kívül helyezéséről.

„Mi kiállunk e törvény mellett, amelyet a múlt év végén fogadtunk el, de az Alkotmánybíróság döntését tiszteletben kell tartanunk” – szögezte le Fico.

Szerinte ez a helyzet „a törvényalkotás bénultságához” fog vezetni, ami bonyolítja a helyzetet.

„Ezért döntöttünk úgy, hogy decembertől felfüggesztjük ezt a törvényt, hogy a fontos dolgokra koncentrálhassunk” – mondta a miniszterelnök, utalva az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokra, és a helyreállítási terv forrásainak lehívására.

„Most megszüntetjük a törvényt, később fogunk beszélni róla”

– tette hozzá Fico.

A parlament 2025 decemberében fogadta el a Bejelentővédelmi Hivatal átalakításáról szóló törvényt. Az új jogszabály számos változást hozott volna. Az újonnan létrehozandó Bűncselekmények Áldozatainak és a Társadalomellenes Tevékenységet Bejelentőknek Védelmet Nyújtó Hivatal a bejelentők védelme mellett a bűncselekmények áldozatainak kártalanításával is foglalkozott volna, ezt a kompetenciát az igazságügyi minisztériumtól vette volna át.

A törvény a védelem felülvizsgálatát is szabályozta volna a büntető- és közigazgatási eljárások keretében. Peter Pellegrini köztársasági elnök megvétózta a jogszabályt, és visszaküldte megvitatásra a parlamentnek. A képviselők azonban később ismét megszavazták. Az Alkotmánybíróság még a hatályba lépése előtt felfüggesztette a törvényt. Az ellenzék bírósághoz fordult miatta.

