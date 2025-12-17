Home Itt és Most Felfüggesztette az Alkotmánybíróság az ÚOO átalakításáról szóló törvényt
Felfüggesztette az Alkotmánybíróság az ÚOO átalakításáról szóló törvényt

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Felvidék.ma archív)

Felfüggesztette az Alkotmánybíróság a Bejelentővédelmi Hivatal (ÚOO) átalakításáról szóló törvényt. Erről szerdai zárt ülésén döntött a bíróság, és elfogadta a parlament ellenzéki képviselőinek beadványát.

Az ÚOO átalakításáról szóló törvényt Peter Pellegrini köztársasági elnök vétóját letörve, decemberben jóváhagyta a parlament, a jogszabály január 1-jén lépne hatályba.

Beadványában az ellenzék azzal érvelt,

hogy a törvény alkotmányellenes lehet, és ellentétes az uniós joggal is, de kifogásolták azt is, hogy a jogszabályt gyorsított eljárásban fogadták el.

A képviselők kritizálják például azt is, hogy lerövidítették az ÚOO törvényesen megválasztott elnökének mandátumát, továbbá kifogásolják a bejelentők védelmével kapcsolatos változtatásokat.

Az Alkotmánybírósághoz benyújtott beadványt Róbert Dobrovodský ombudsman is támogatja, amit azzal indokolt, hogy

a törvény életbe léptetése visszafordíthatatlan beavatkozást jelentene az alapjogokba és a szabadságjogokba.

A fő problémát abban látja, hogy a törvény lehetővé tenné a bejelentőnek már megítélt védelem utólagos felülvizsgálatát.

Dobrovodský szerint ezzel kiszámíthatatlanná lesz a rendszer. Az új hivatal kompetenciája lenne a bűncselekmények áldozatainak kártalanítása is, amit az igazságügyi minisztériumtól venne át. Emellett a büntető- és közigazgatási eljárások keretében megítélt védelem felülvizsgálatát is az új hivatal végezné.

TASR/Felvidék.ma

