Pellegrini megvétózta az ÚOO megszüntetéséről szóló törvényt

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Peter Pellegrini köztársasági elnök (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma archív)

Peter Pellegrini köztársasági elnök megvétózta a Bejelentővédelmi Hivatal (ÚOO) megszüntetéséről szóló törvényt. Döntését azzal magyarázta, hogy nem volt indokolt gyorsított eljárásban tárgyalni a jogszabályról, továbbá a bűncselekmények áldozatainak védelmével kapcsolatos észrevételeket, valamint az Európai Bizottság fenntartásait és azok Szlovákiára gyakorolt esetleges hatásait hozta fel indokul – tájékoztatta a TASR hírügynökséget az elnöki hivatal kommunikációs osztálya.

„Meggyőződésem, hogy a kormánykoalíció a törvényekkel és a jogállamisággal összhangban is el tudja érni a céljait, mindezt anélkül, hogy veszélybe sodornák a szlovák érdekeket, melyeket az unióban próbálunk érvényesíteni” – jelentette ki Pellegrini.

A köztársasági elnök szerint az ÚOO-nak sajátos jelentősége van az uniós helyreállítási tervben, melyből Szlovákia több milliárd eurónyi támogatást szerzett. Hibának tartja továbbá azt is, hogy a törvényhozási folyamat során nem sikerült eloszlatni a kétségeket, hogy a törvény összhangban van-e az uniós irányelvekkel vagy sem.

„Továbbra is aggályok merülnek fel, jogosan, hogy Szlovákia elveszítheti az uniós támogatások egy részét”

– hangsúlyozta. Elmondása szerint rendkívül fontos, hogy Szlovákia el tudja oszlatni ezeket a kétségeket és meg tudja érdemben védeni a törvényt, szankcionálás nélkül. Az államfő azt is kritizálta, hogy a törvényt gyorsított eljárásban fogadták el.

„Az emberek nagyon nehezen értik meg, hogy miért foglalkozik a parlament két héten keresztül egy hivatal megszüntetésével, majd újbóli megalapításával, miközben az ő életük egyre nehezebb” – véli Pellegrini.

A köztársasági elnök szerint a bűncselekmények áldozatai nem kapnak kellő védelmet, a törvény pedig erre a problémára nem nyújt megoldást.

„Akár még az is megtörténhet, hogy az új hivatal működésének kezdetén némely áldozat még az eddiginél is kevesebb védelmet kap”

– figyelmeztet Pellegrini.

Pellegrini szerint a törvényhozók arra sem gondoltak, hogy az új hivatalba anyagi forrásokat és munkaerőt irányítsanak át az igazságügyi tárcától.

„És ezért megtörténhet, hogy pont a törvény elfogadásával veszélybe kerülnek bizonyos alapvető emberi jogok, amit a kormány saját elmondása szerint meg akar akadályozni”

– tette hozzá.

A belügyminisztérium törvényjavaslatát kedden (december 9.) szavazta meg a parlament. A javaslat szerint az ÚOO egy új hivatallá alakulna át, amely a bejelentők mellett a bűncselekmények áldozatainak kártalanításával is foglalkozik. Ezt a kompetenciát az igazságügyi minisztériumtól veszi át. A hivatal továbbá megvizsgálná a büntető- és közigazgatási eljárások során nyújtott védelmet is.

TASR/Felvidék.ma

