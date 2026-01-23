Etnikai tisztogatástól jogi hátrányig: mit jelentenek ma a Beneš-dekrétumok?

Az „A velünk élő kollektív bűnösség” című konferenciát 2026. január 23-án rendezték meg Dunaszerdahelyen, a MOL Arénában, a Pro Hungarica Communitate Polgári Társulás szervezésében. A rendezvény a Beneš-dekrétumok történeti hátterét, jogi következményeit és mai hatásait járja körül. A konferencia fővédnöke Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke.

A tanácskozást Szabó Tibor, a szervező polgári társulás elnöke nyitotta meg. Köszöntőjében megköszönte a résztvevőknek, hogy vállalták a jelenlétet egy máig érzékeny témában, majd személyes emlékein keresztül világított rá a Beneš-dekrétumok következményeire. Elmondta: Barsbaracskán nőtt fel, ahol a kommunizmus idején tabunak számított beszélni a háború utáni megtorlásokról, a kitelepítésekről, a reszlovakizációról vagy a családját ért jogfosztásokról. „A nem beszélésnek következményei vannak” – hangsúlyozta, jelezve, a konferencia célja éppen ezeknek az elhallgatott történeteknek a tudományos feldolgozása.

A történeti blokk első előadója Simon Attila volt, aki a Beneš-dekrétumokat a csehszlovák nemzetállami törekvések összefüggésében elemezte. Rámutatott: a „Beneš-dekrétumok” kifejezés gyűjtőfogalom, amely nemcsak az Edvard Beneš által aláírt jogszabályokat, hanem a kollektív jogfosztottság egész rendszerét jelenti. Előadásában hangsúlyozta, hogy a kollektív bűnösség elvének alkalmazása etnikai tisztogatásokhoz vezetett, amelyek egyik fontos mozgatórugója a vagyonelkobzás volt. Az elítéltek mintegy kétharmada magyar nemzetiségű volt, a népbíróságokat pedig az államhatalom eszközként használta fel a magyar lakosság eltávolítására.

Popély Árpád történész a konkrét dekrétumok elemzésére fókuszált. Kiemelte, a magyarellenes jogszabályok pontos száma nehezen meghatározható, mivel egyes dekrétumok csak Csehország területén voltak hatályosak. Előadásában arra is felhívta a figyelmet, hogy a Beneš-dekrétumok felülvizsgálatának igénye nem új keletű: már 1948-ban, majd 1969-ben is történtek kísérletek a vagyonelkobzó rendelkezések módosítására. Utóbbi esetben Fábry István vetette fel a kérdést a szlovák parlamentben, ám a hatalom akkor „túl érzékenynek” minősítve elutasította a kezdeményezést.

A történészek egybehangzóan hangsúlyozták:

a rendszerváltás óta eltelt több mint három évtized sem hozott érdemi elmozdulást. A mindenkori szlovák politikai vezetés mindmáig nem vállalt szimbolikus bocsánatkérést, és nem történt kárpótlás sem a második világháború után meghurcolt magyarok irányában.

A konferencia legfontosabb, meghatározó előadását Fiala-Butora János, az írországi Galway egyetem oktatója, jogász, ügyvéd tartotta a téma összefoglalására, a résztvevők motiválására és inspirálására.

A keynote előadásban Fiala-Butora János a Beneš-dekrétumok mai joghatását elemezte, hangsúlyozva: a kérdés azért számít továbbra is rendkívül érzékenynek Szlovákiában, mert a kollektív bűnösség logikája nem pusztán történelmi relikvia, hanem a jelenben is tetten érhető jogi és politikai gondolkodásmód.

Előadásában rámutatott: a Beneš-dekrétumok célja nem a háború utáni bosszú érzelmi levezetése volt, hanem

egy szisztematikusan megtervezett etnikai tisztogatás, amely egy nacionalista államépítési projekt részeként, extrém eszközökkel valósult meg.

Értelmezése szerint sok tekintetben nem a holokauszt megtorlásáról, hanem annak folytatásáról beszélhetünk: az áldozatok nemzetisége ürügyként szolgált, nem pedig valódi jogi indokként.

Hangsúlyozta, Szlovákiában ma sem „jó kisebbséginek lenni”. A magyar közösség nem akart idegen testté válni az államban, mégis tartósan hátrányos helyzetbe került – akkor is, ha ezt a többségi politika nem tematizálja nyíltan, nem kívánja megváltoztatni, sőt sokszor nem is tudatosítja. „Létük maga a bizonyíték arra, hogy a jogegyenlőség hiánya strukturális probléma” – fogalmazott.

Az ügyvéd szerint

a magyarokat ma már nem lehet fizikailag kiűzni az országból, ugyanakkor nyelvük és kultúrájuk továbbra is idegenként jelenik meg a szlovák állam szemében. Ennek közvetlen lenyomatai felismerhetők a jogrendszerben is.

Mint mondta: gyakran észrevétlen marad, hogy az egyes jogi követelések célja már nem az egyenlőség megteremtése, hanem éppen ellenkezőleg, egy meglévő hátrány „behozatala”, intézményesítése.

Fiala-Butora előadása szerint éppen ez a folytonosság – a kollektív bűnösség logikájának továbbélése – magyarázza, miért nem lezárt történelmi kérdés a Beneš-dekrétumok ügye, hanem a mai napig ható, jogállamisági és kisebbségvédelmi probléma Szlovákiában.

A konferencia további részében jogi és politikai megközelítésből vizsgálják a Beneš-dekrétumok máig ható következményeit, valamint a kollektív bűnösség meghaladásának és a nemzetközi érdekérvényesítés lehetőségeit.

SZE/Felvidék.ma