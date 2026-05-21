Merz átmeneti uniós státuszt adna Ukrajnának a teljes csatlakozásig

Friedrich Merz német kancellár olyan átmeneti uniós státusz létrehozását javasolja Ukrajna számára, amely a teljes jogú tagságig vezető hosszú csatlakozási folyamat idején szorosabban kapcsolná Kijevet az Európai Unió intézményeihez. A terv részletei abban a levélben szerepelnek, amely csütörtökön került a nemzetközi sajtóhoz.

A német kormányfő már korábban is felvetette a „társult tagság” gondolatát. Ennek értelmében Ukrajna vezetője részt vehetne az uniós csúcstalálkozókon, de szavazati jog nélkül. Kijev emellett képviselőt delegálhatna az Európai Bizottságba, valamint szavazati joggal nem rendelkező tagokkal jelen lehetne az Európai Parlamentben is.

Közelebb az uniós intézményekhez, de nem teljes jogú tagság

Merz Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének és António Costának, az Európai Tanács elnökének címzett levelében vázolta fel elképzelését. A javaslat szerint az Európai Unió kölcsönös segítségnyújtási záradéka Ukrajnára is kiterjedne, és az ország hozzáférhetne az uniós költségvetés bizonyos részeihez.

A kancellár szerint világos, hogy Ukrajna teljes jogú csatlakozása rövid időn belül nem zárható le, tekintettel a számos akadályra és a ratifikációs eljárások politikai bonyolultságára. Mint írta, olyan politikai megoldásra van szükség, amely Ukrajnát már most lényegesen közelebb viszi az Európai Unióhoz és annak alapintézményeihez.

Merz ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a javaslat nem jelentene „könnyített tagságot”. A német kancellár továbbra is támogatja Ukrajna teljes jogú uniós csatlakozását, és sürgeti valamennyi tárgyalási fejezet mielőbbi megnyitását.

Kijev tartós köztes helyzettől tarthat

A terv várhatóan több uniós tagállamban, sőt Ukrajnában is fenntartásokat válthat ki. Kijev számára ugyanis kockázatot jelenthet, ha az átmeneti megoldás nem a teljes tagság felé vezető állomásként, hanem tartós köztes státuszként rögzülne.

Ukrajna az uniós tagságot jövőbeli újjáépítése és biztonsága szempontjából kulcsfontosságúnak tartja, különösen annak fényében, hogy az Egyesült Államok lényegében kizárta az ország NATO-csatlakozásának lehetőségét.

Visszavonható lenne a különleges státusz

Merz levelében arra is kitért, hogy az átmeneti státuszhoz automatikus visszavonási mechanizmus vagy lejárati záradék kapcsolódhatna. Ez akkor léphetne életbe, ha Ukrajna visszalépne a jogállamisági követelmények teljesítésében vagy a csatlakozási folyamatban.

A német kancellár szerint a javaslat nem érintené a többi tagjelölt ország helyzetét. Ugyanakkor azt indítványozta, hogy az Európai Unió vizsgáljon meg innovatív megoldásokat azoknak az országoknak az esetében is, amelyek már hosszabb ideje dolgoznak a csatlakozáson.

A kancellár jelezte, hogy elképzeléséről egyeztetni kíván európai vezetőtársaival.

MTI/Felvidék.ma