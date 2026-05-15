Friedrich Merz német kancellár nem tervezett hivatalos látogatást Szlovákiába

Friedrich Merz német szövetségi kancellár nem tervezett hivatalos látogatást Szlovákiába – erősítette meg csütörtökön a TASR hírügynökségnek a német kormányszóvivő a pozsonyi látogatás állítólagos lemondásáról szóló sajtóhírekre reagálva.

„A kancellár programját általában egy héttel korábban teszik közzé. Tekintettel a folyamatos találgatásokra, szeretnénk tájékoztatni önöket, hogy a kancellár jelenleg nem tervez, és nem is tervezett hivatalos látogatást Szlovákiába” – áll a közleményben.

Robert Fico miniszterelnök még áprilisban, a Cipruson, Nicosiában megrendezett informális EU-csúcson jelentette be Merz látogatását, és közölte, május végéig Szlovákiába látogat. Szombaton (május 9.), Moszkvából való visszatérésekor azt mondta, május 29-re tervezik a látogatást. Fico az EU egyetlen képviselőjeként részt vett a győzelem napi ünnepségen, Moszkvában.

A Progresívne Slovensko alelnöke, és Ivan Korčok volt szlovák külügyminiszter csütörtöki sajtótájékoztatóján azt közölte, hogy Merz tervezett szlovákiai látogatása elmarad. Szerinte éppen Fico oroszországi látogatása miatt. Korčok rámutatott, a szlovák fél többször is megerősítette a látogatást, míg a német fél egyszer sem.

A német kancellár bírálta a szlovák miniszterelnököt moszkvai útja miatt, azt mondta, beszélni fog vele erről.

„Robert Fico tudja, hogy ebben nem értünk egyet. Nagyon sajnálom. Beszélni fogunk vele erről a moszkvai útról”

– mondta Merz az Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón, Stockholmban.

