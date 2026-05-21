A magyar honvédelem hősei előtt tisztelegtek a Fiumei úti sírkertben

A magyar honvédelem napja alkalmából koszorúzással emlékezett a Nemzeti Örökség Intézete a Fiumei úti sírkert katonai emlékezet szempontjából meghatározó helyszínein. A megemlékezés középpontjában azok a honvédek és katonai hősök álltak, akik Magyarország szabadságáért és függetlenségéért áldozták életüket.

Május 21-e a magyar honvédelem napja: 1849-ben ezen a napon foglalta vissza a magyar honvédsereg Buda várát. A szabadságharc egyik legfontosabb katonai sikere előtt tisztelegve a Nemzeti Örökség Intézete több síremléknél is elhelyezte az emlékezés koszorúit a Fiumei úti sírkertben. A megemlékezés érintette Görgei Artúr sírját, az 1848-49-es katonasírokat, valamint Burdina Alajos síremlékét is.

Görgei Artúr a szabadságharc egyik legmeghatározóbb hadvezére volt. Katonai tehetsége és stratégiai gondolkodása döntő szerepet játszott a tavaszi hadjárat sikereiben, valamint Buda várának visszafoglalásában.

Az 1849. május 21-i győzelem nemcsak hadászati szempontból volt jelentős, hanem jelképes ereje is volt: a vár visszavétele megerősítette a magyar függetlenségi törekvéseket, és a szabadságharc egyik legemlékezetesebb pillanatává vált.

A megemlékezésen tisztelegtek Burdina Alajos honvédtiszt előtt is. Burdina az ostrom során az elsők között jutott be a várba, és életét áldozta a harcokban. Neve a magyar hadtörténetben a személyes bátorság és a katonai helytállás jelképévé vált. A korabeli visszaemlékezések szerint hősiessége a budai vár bevételének egyik emblematikus mozzanata volt, amely jól kifejezi a honvédek önfeláldozó küzdelmét.

A Fiumei úti sírkert különleges szerepet tölt be a magyar történelmi emlékezetben. Nemcsak nemzeti panteon, hanem olyan emlékezeti tér is, ahol a szabadságküzdelmek katonai és nemzeti hagyománya kézzelfogható módon van jelen.

A sírkertben a 19. és 20. századi magyar történelem meghatározó alakjai, politikusai, hadvezérei és katonái nyugszanak. A síremlékek és parcellák így nem pusztán egyéni életutakat idéznek meg, hanem a magyar történelem közös tapasztalatait is: a szabadságért vívott harcokat, a nemzeti önrendelkezésért vállalt áldozatokat és a magyar államiság megőrzéséért folytatott küzdelmeket.

A magyar honvédelem napjához kapcsolódva 2024. május 21-én honvédemlékművet is avattak a Fiumei úti sírkertben. Az emlékművet a szabadságharc 175. évfordulója alkalmából állították. Különlegessége, hogy talapzata az egykori roskoványi honvédemlékműhöz kapcsolódik, ezzel szimbolikus hidat teremtve a 19. századi emlékezetkultúra és a mai megemlékezések között.

A kezdeményezés egyszerre tisztelgés a szabadságharc honvédjei előtt, és annak a történelmi folytonosságnak a kifejezése, amely a nemzeti emlékezetet nemzedékeken át összekapcsolja. A Nemzeti Örökség Intézete szerint a Fiumei úti sírkertnek élő nemzeti emlékhelyként is fontos szerepe van a történelmi emlékezet megőrzésében.

A honvédelem napján tartott koszorúzás nemcsak a múlt hőseinek felidézéséről szólt, hanem annak megerősítéséről is, hogy a szabadságért és a hazáért vállalt áldozat a magyar nemzeti identitás egyik meghatározó közös öröksége.

