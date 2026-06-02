Az ország 17 járásában van fokozott tűzveszély
Az ország 17 járásában van fokozott tűzveszély

Illusztrációs felvétel (Fotó: TASR)

Keddtől az ország 17 járásában van fokozott tűzveszély – tájékoztatott a közösségi hálón a tűzoltó- és mentőszolgálat (HaZZ), és hozzátette, a magas hőmérséklet és a szárazság jelentősen növeli a tüzek kialakulásának veszélyét.

A Csacai, a Námesztói, a Kiszucaújhelyi, a Puhói, a Vágbesztercei, a Privigyei, a Báni, a Simonyi, a Szakolcai, a Szenicei, a Pozsonyi, a Dunaszerdahelyi, az Érsekújvári, a Lévai, a Komáromi és a Nagykürtösi járásban hirdettek fokozott tűzveszélyt.

A tűzoltók tájékoztatása szerint ezekben a járásokban nem szabad száraz növényt égetni, tüzet rakni, és eldobni a cigarettacsikket.

„Nem szabad alábecsülni a kockázatot. Már egy kis figyelmetlenség miatt is nagy tűz keletkezhet”

– tették hozzá a tűzoltók.

TASR/Felvidék.ma

