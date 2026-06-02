Új kerékpárút köti össze Deákit és Vágsellyét

Új kerékpárút köti össze Deáki községet és Vágsellye városát. Az 1565 méter hosszú és 2,5 méter széles szakasz megépítését a Szlovák Köztársaság Közlekedési Minisztériuma támogatta.

A kerékpárút ünnepélyes átadásán kedden Jozef Ráž közlekedési miniszter (a Smer-SD) emlékeztetett arra, hogy a helyreállítási terv forrásaiból országszerte számos hasonló beruházás valósult meg.

A helyreállítási tervből összesen száz ilyen projektet támogattunk, ami együttvéve 250 kilométernyi kerékpárutat jelent Szlovákia-szerte

– mondta a miniszter.

Vágsellye polgármestere, Jozef Belický szerint a beruházás kiemelkedő jelentőségű a térség számára, mivel jelentősen növeli a közlekedésbiztonságot mind a kerékpárosok, mind a gyalogosok számára. Hozzátette: a deáki lakosoknak a jövőben könnyebb lesz a mindennapi munkába, iskolába vagy ügyintézésre történő bejárás Vágsellyére.

A biztonsági intézkedések részeként a kerékpárutat zöldsáv választja el a főúttól. A projekt magában foglalta a csapadékvíz-elvezetés kiépítését és a szükséges villamos hálózat kialakítását is. Jozef Ráž arra is felhívta a figyelmet, hogy a burkolatba olyan speciális kavicsokat építettek be, amelyek sötétben világítanak.

Nagyon kíváncsi vagyok, hogyan fog kinézni éjszaka. Ez más kerékpárutak számára is inspiráció lehet, kiváló ötletnek tartom

– értékelte a megoldást a miniszter.

A Deáki és Vágsellye által közösen megvalósított projekt előkészítése már 2020-ban megkezdődött. A beruházást hosszú ideig lassította a területek tulajdonjogi rendezése, mivel összesen 165 földtulajdonossal kellett megállapodni. A kerékpárút mintegy fele Vágsellye, másik fele pedig Deáki kataszteri területén halad.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk