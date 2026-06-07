Torma Gábor emlékfutás – hatodszor

Egész Szlovákiából, sőt a határon túlról érkezett sportkedvelők adtak egymásnak randevút a gyönyörű napsütéses szombat délelőtt Zselízen. Ekkor szervezték meg, immár hatodik alkalommal a Torma Gábor emlék-futóversenyt. A tragikusan elhunyt fiatal zselízi főiskolás és sportoló emlékére megszervezett sportverseny mára mozgalommá nőtte ki magát, amely iránt nemcsak helyből, a környékről, hanem egészen távoli helyekről és külföldről is nagy az érdeklődés. Elég volt végignézni a sportstadion körüli utcákon parkoló gépjárművek rendszámtábláit, és meggyőződhettünk róla, hogy a rendezvény sokakat a Garam menti városba csábít.

A példásan megszervezett versenyre ezúttal 315-en neveztek be, a legkisebbektől egészen a szépkorúakig, akik körében ott voltak a hetven évesek, és még az sem volt gond, hogy ők lassabban, vagy gyaloglópálcákkal teljesítették a távokat.

A táv pedig 4, 8 és 12 kilométer volt és valamennyi benevezett lelkiismeretesen lefutotta azt, a sportstadiontól a gesztenyesoron át, a Garam mentén vezető kerékpárúton, a Garamon levő vízi erőműig, majd a mikolai városrészen áthaladva vissza a stadionig. Minden befutót üdvrivalgás, vastaps fogadott, a hangulat csodálatos volt, a futás élményén túl baráti találkozásokra is sor került.

Megjelent Csenger Tibor Nyitra megyei alispán is, és egy szakaszt sportszerűen le is futott. Hazautazott erre az alkalomra Dulai Henrietta óceánkutató-biológus férjével Hawaii-ról, de itt volt Bagócsi Csaba Svájcból és sok-sok ismerős, jóbarát, akik máig szeretettel emlékeznek társukra, Torma Gáborra. A szervezők gondoltak a legkisebbekre is, nekik külön programokat, elfoglaltságokat biztosítottak.

A szponzoroknak, a támogatóknak, de főleg a családnak köszönhetően ezúttal is minden résztvevő emlékérmet, ajándékcsomagot kapott, kategóriánként pedig az első három legjobb időt teljesítő versenyző bronz, ezüst illetve arany emlékserlegben részesült.

Viszont győztes volt valamennyi, 315 rajthoz álló, megérdemlik a dicséretet a sportszerű hozzáállásért, a kitartásért és persze az emlékezésért. Több fiatal család apró gyerekkel érkezett, és míg az egyik szülő futott, a másik vigyázott a kicsire, majd váltották egymást. Ezeknek a gyerekeknek biztosan a későbbiekben is életük része lesz a rendszeres sportolás, testmozgás.

Az értékelés, a serlegek kiosztása után a rendezvény moderátora, Korpás Czíria Szilvia, az érsekújvári televízió munkatársa Torma Gábor édesanyját szólította a mikrofonhoz.

Torma Irén elmondta, hogy férje halála után fia, Gábor buzdította, hogy kezdjen sportolni és a futást javasolta. Gábor szerencsétlen halála után természetesen nehezen jött vissza az életkedve, de ebben is a futás segítette. Ezért határozta el, hogy fia emlékére polgári társulást alapít és évente megrendezi a Torma Gábor emlékfutást. Az első évben mintegy nyolcvanan álltak rajthoz, ma pedig már 315-en. Minden alkalommal ő is lefut egy-egy távot, most, mint hangsúlyozta, kezdetben nehezen vitték a lábai, de amikor látta azt a hatalmas tömeget, amely a futáson kívül az emlékezés szellemében is teljesíteni akarta a vállalt távot, különös erőt érzett, olyan erőt, amelyet valószínűleg onnan, fentről a fia küldött neki. Az emlékfutást ezért továbbra is minden évben megrendezik, a következő évben saját születésnapjára, május 29-re időzítik.

Külön megnyugvás számára, hogy sokan és egyre többen állnak melléjük, segítik a szervezést, egyre több a futó és mindig ott vannak Gábor ismerősei és barátai is. A futók között láttuk Adamcsek Anitát, Varga Erikát, Csonka Ákost, Sivák Tibort, akik máig szeretettel emlékeznek az intelligens, okos fiúra, kiváló sportolóra. Idén is azzal távoztak a stadionból, hogy jövőre újra futócipőt húznak, itt lesznek a sport és az emlékezés jegyében.

Benyák Mária/Felvidék.ma