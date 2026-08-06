A Balkán rejtett gyöngyszeme, Ohrid

A Balkán-félsziget szívében fekszik egy festői kisváros, ami a helyieknek olyan, mint a magyaroknak a Balaton. Ez a település Ohrid, Észak-Macedónia kisvárosa. Az Ohridi-tó, amely természetes határt képez Albánia és Észak-Macedónia között, egy kevésbé ismert, de annál mesésebb desztináció.

Több kisebb település is található a tó körül, ezek közül a legnagyobb Ohrid, ami történelmi, kulturális és természeti értékei miatt is turisztikai célpont. Kevesen tudják, hogy az Ohridi-tó Európa egyik legrégibb és legmélyebb tava, mélysége pedig elérheti a 288 métert is. A tó vize rendkívül tiszta, nyáron kellemes hőmérsékletű, a helyiek kedvelt fürdőhelye. Az Ohridi-tóban számos olyan állatfaj él, amik máshol nem fordulnak elő, ez igaz a növényvilágra is.

Ohrid óvárosa az UNESCO világörökségének része, történelme több ezer évre nyúlik vissza. Az ókorban görög és római hatások is érték, számos templom épült akár a városban, akár a tó partján.

A két leghíresebb a Szent Szófia-templom, ami a város szívében található, körülötte kisebb zöld területtel, ahol teknősök élnek szabadon, a másik pedig a Szent János-templom Kaneónál, ami egy sziklafokon áll a tó fölött, a gyönyörű panorámája miatt rengeteg fotó készül róla. Kulturális szempontból rendkívül érdekes város, mivel a szláv írásbeliség egyik bölcsője, templomaiban pedig gyönyörű bizánci ikonok találhatóak.

Harmonikusan keveredik a szláv és a keleti kultúra. Egyes legendák szerint Ohrid egykor vetekedett Jeruzsálemmel a vallási fontosság szempontjából. Ezen kívül még sok más látnivaló található városban így akik összekötnék a fürdőzést a városnézéssel azoknak ideális hely.

Az ohridi gyöngy (macedónul gyakran Ohridski biser) Ohrid egyik legismertebb hagyományos kézműves különlegessége. Fontos megjegyezni, hogy nem valódi tengeri vagy tavi gyöngyről van szó, hanem egy különleges eljárással készített, gyöngyházfényű ékszerről. A hagyomány szerint az ohridi gyöngy készítésének titka néhány helyi család kezében maradt fenn generációkon keresztül.

Az alapja egy apró, kerekített anyagdarab, amelyet különleges bevonattal látnak el. A fényes réteget a hagyomány szerint a halpikkelyekből származó anyag (különösen az ohridi tóban élő halak pikkelyeiből készített kivonat) felhasználásával állítják elő, majd több rétegben viszik fel.

A turisták körében egyre ismertebbé váló városba Pozsonyból egyenes repülőjárattal lehet a legegyszerűbben eljutni. Ohrid több szempontból is a Balkán gyöngyszeme. Mind természeti, mind kulturális szépségei magába szippantják a látogatókat.

Egy idilli és harmonikus hely, ahol a vendéglátók rendkívüli kedvességgel viszonyulnak a turistákhoz. Ételeik ízletesek, több különleges macedón fogás kóstolható meg a városban.

Ohrid nem csupán egy gyönyörű tóparti város, hanem a történelem, a kultúra és a természet különleges találkozási pontja. Az ősi templomok, a kristálytiszta tó és az olyan hagyományok, mint az ohridi gyöngy készítése, mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a város egyedülálló helyet foglaljon el a Balkánon. Aki ellátogat Ohridba, nemcsak egy úti célt fedez fel, hanem egy több ezer éves örökség részévé is válik.

Sill Kata/Felvidék.ma