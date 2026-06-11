Ötezer kecsegét engedtek a Dunába

Szerdán 5000 kecsegét engedtek a Dunába. A BROZ természetvédelmi egyesület tájékoztatása szerint kora reggel szállították át a fiatal példányokat a pohořelícei halgazdaság keltetőjéből, hogy két helyszínen, Dunacsúnnál és Szapnál a Dunába engedjék. Figyelemmel kísérik majd a viselkedésüket, mivel mind a dunacsúni, mind pedig a bősi szakasz vonulási akadályt jelent a halak számára.

„Ezek a fiatal példányok dunai szülők utódai, melyek most visszatértek származási helyükre, hogy erősítsék ennek a veszélyeztetett fajnak a dunai populációját” – közölte az egyesület.

A kecsege veszélyeztetett fajnak számít, az öt dunai tokhalfaj közül az utolsó. Túlélése annak a ténynek köszönhető, hogy nem kell a tengerbe vándorolnia, mint más tokhalaknak, ezért a vízművek nem jelentenek akadályt számára.

A tokhalak szabadon engedése és megfigyelése mellett a projekt keretén belül az egyesület tíz partnerszervezettel összesen 344 kilométernyi szlovákiai folyószakasz vízrendszerének közvetlen revitalizációjában és vízminőségének javításában működik együtt.

A kecsegéket az egyesület tagjai, valamint a #Life_LivingRivers projektpartnerei, a Dél-csehországi Egyetem ichtiológusai telepítették a Dunába, a Szlovák Horgászszövetség munkatársainak közreműködésével.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk