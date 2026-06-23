Visszatért a képernyőre, mozgalmas nyár vár Dióssy Klárira

Több mint egy évvel élete legnehezebb időszaka után ismét dolgozik Dióssy Klári. A közmédia népszerű műsorvezetője nyáron a Kossuth Rádió Délelőtt című műsorát vezeti és Révfülöpről is bejelentkezik majd a Nyár ’26 rádiós kísérőműsorában, miközben a Duna nyári magazinjában a könyvek világába is elkalauzolja a nézőket.

A műsorvezető az elmúlt hónapokban fokozatosan tért vissza a képernyőre. A Duna Családi kör című műsorának Mentőötlet rovata jelentette számára az első televíziós feladatot a kényszerszünet után, amelynek köszönhetően a szakszerű újraélesztés alapjait is elsajátította. Nyáron azonban új szerepkörben láthatják a nézők: a Nyár ’26 magazin könyves rovatának házigazdájaként klasszikus és kortárs műveket, valamint ismert emberek kedvenc olvasmányait mutatja be.

„A szívem csücske, hogy a Nyár ’26-ban könyveket ajánlhatok” – fogalmazott Dióssy Klári, aki a mindennapokban is szenvedélyes olvasó. A nyári családi vakációra már előre összeválogatta azokat a köteteket, amelyek elkísérik Andalúziába. A család hamarosan először látogat a dél-spanyol régióba, az úticélt pedig tizenkét éves fia választotta.

„Máté nagyon vágyott arra, hogy megnézhesse Gibraltárt. Magyar-angol két tanítási nyelvű iskolába jár, és tanultak róla, mint brit tengerentúli terület, felkeltette az érdeklődését. Igazi kis bátor felfedező, nagyon várja a vadon élő majmokkal való találkozást, ráadásul segítségünkre is lesz, mert kiválóan beszél angolul” – avatta be a nézőket Dióssy Klári családi vakációjukba. Hozzátette, az utazás után folytatja a munkát, mivel – mint mondta – a rádiózásban nincs nyári szünet.

Dióssy Klárival a Kossuth Rádió Délelőtt című műsorának hallgatói egész nyáron találkozhatnak, július végén pedig három napon át Révfülöpről jelentkezik a Nyár ’26 rádiós kísérőműsorában. „Nekem most jó visszatérni, jó dolgozni” – mondta a műsorvezető a Duna Családi kör című műsorának vendégeként.

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Nyár ’26 – délelőttönként 10 órától a Dunán.

MTVA/Felvidék.ma