A KFC-nek meg kell mutatnia, miből akar működni 2027 után

A Komáromi Futball Club jövője és finanszírozása két egymást követő napon is napirendre került. Andruskó Imre városi képviselő a június 24-i havi sajtótájékoztatón már jelezte: a klub sportszakmai eredményeit senki sem vitatja, ugyanakkor elengedhetetlennek tartja, hogy a város világos képet kapjon a KFC hosszú távú működésének pénzügyi hátteréről. Másnap, a komáromi képviselő-testület ülésén ugyanezt az álláspontot fejtette ki a stadion bérleti szerződésének módosításáról szóló vita során.

A testület elé a Komárom városa és a KFC Komárno polgári társulás között 2018-ban megkötött bérleti szerződés negyedik módosítása került. A klub azt kérte, hogy

a stadion felújításának és a végleges használatbavételi engedély megszerzésének határidejét 2026. június 30-ról 2027. május 25-re hosszabbítsák meg.

Keszegh Béla polgármester ismertette: a módosítás nemcsak a határidő kitolásáról szól, hanem a működési támogatás szabályainak pontosításáról is. A város kizárólag a közérdekű, sportcélú használathoz kapcsolódó működési költségeket kívánja finanszírozni, míg az üzleti tevékenységek – például vendéglátás vagy más vállalkozási célú szolgáltatások – kiadásait nem.

A szerződéstervezet szerint Komárom évente legfeljebb 205 ezer euróval járulhat hozzá a stadion működtetéséhez, havi elszámolás alapján. A támogatás kizárólag a stadionra, az edzőpályákra, az öltözőkre és a sportolók kiszolgálóhelyiségeire vonatkozna, a fel nem használt összeget pedig felújítási alapba kellene helyezni.

Már a sajtótájékoztatón figyelmeztetett

Andruskó Imre már egy nappal korábban, szokásos havi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a KFC sportszakmai munkája tiszteletet érdemel, ugyanakkor a városnak tudnia kell, hogyan kívánja a klub biztosítani működését a következő években.

A képviselő szerint a legfontosabb kérdés már nem az idei szezon, hanem a 2027 utáni időszak finanszírozása. Úgy fogalmazott: nem elegendő azt hallani, hogy „minden rendben van”, hanem konkrét számokra, írásos tervekre és több lehetséges forgatókönyvre van szükség.

A testületi ülésen is ezt kérte

A csütörtöki ülésen Andruskó ismét hangsúlyozta: örül annak, hogy Komáromnak első ligás futballcsapata van, és nagyra értékeli a KFC utánpótlás-nevelő munkáját is. Ugyanakkor szerinte

a város felelős döntést csak akkor tud hozni, ha ismeri a klub hosszú távú terveit.

Mint mondta, a klubvezetésnek nem csupán akkor kellene felkeresnie a várost, amikor egy engedélyre vagy szerződésmódosításra van szüksége, hanem rendszeres párbeszédet kellene folytatnia az önkormányzattal.

A képviselő azt kérte, hogy a KFC tegye le az asztalra az A, B és C változatot is arra az esetre, ha a finanszírozásban változás következne be. Andruskó szerint a város nemcsak segíteni szeretné a klubot, hanem előre szeretné látni, milyen kötelezettségekkel kell számolnia a következő években. Úgy véli, egy ilyen jelentőségű projekt esetében természetes elvárás a többéves pénzügyi tervezés.

A kommunikáció hiányát többen is szóvá tették

A vita során többen kifogásolták a klub és a város közötti kommunikációt. Elhangzott, hogy Bende István, aki a város és a KFC közötti kapcsolattartásért felel, nem kap elegendő információt ahhoz, hogy megfelelően tájékoztassa a képviselő-testületet.

Kovács Dávid képviselő ugyanakkor óvatosságra intett. Egyetértett abban, hogy javítani kell a kommunikáción, de szerinte nem szerencsés abból kiindulni, hogy a klub a jövő év elején biztosan újabb támogatási igénnyel fordul majd a városhoz.

Ondrej Gajdáč szintén az átláthatóság fontosságát hangsúlyozta. Felszólalása szerint a KFC részéről következetesebb, nyitottabb és őszintébb kommunikációra lenne szükség. Mint elhangzott, a város vezetését nem lehet azzal vádolni, hogy nem nyitott az egyeztetésre, a gond inkább az, hogy a klub nem ad kellő betekintést a terveibe és pénzügyi helyzetébe.

A vita alapján a képviselők többsége nem a KFC sporteredményeit kérdőjelezte meg, hanem a jövőbeli működés pénzügyi hátterét és a várossal való együttműködés minőségét tartotta tisztázandónak. A kérdés lényege az volt:

meddig és milyen feltételekkel tudja Komárom városa támogatni a stadion működését úgy, hogy közben más sportágakra, az utánpótlásra és a tömegsport támogatására is jusson forrás.

A beterjesztett szerződésmódosítás tehát nemcsak technikai kérdésként került a testület elé. A KFC ügye szélesebb vitát nyitott arról is, milyen szerepet vállaljon a város a profi sport finanszírozásában, és milyen átláthatóságot várhat el egy olyan klubtól, amely városi tulajdonú létesítményt használ, illetve közpénzből származó működési támogatásra számíthat.

A képviselő-testület végül egyhangú döntést hozott: a szerződésmódosítást és a KFC-vel kapcsolatos előterjesztést mind a 19 jelen lévő képviselő megszavazta. Ez egyúttal azt is jelzi, hogy bár a klub jövőjével és finanszírozásával kapcsolatban több kérdés is felmerült, a képviselők egyetértettek abban, hogy a működéshez szükséges jogi és pénzügyi kereteket biztosítani kell.

Szalai Erika/Felvidék.ma