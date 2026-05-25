Használatba veheti új stadionját a KFC Komárom

Megkapta az idő előtti használatbavételi engedélyt a KFC Komárom új stadionjának első üteme. A döntés értelmében a klub már használhatja a mérkőzések lebonyolításához szükséges legfontosabb létesítményrészeket. A hír sporttörténeti szempontból is fontos pillanatban érkezett: a csapat a hétvégén kiharcolta bennmaradását az élvonalban.

A Komáromi Városi Hivatal tájékoztatása szerint május 19-én tartotta meg az építésügyi hatóság a helyszíni szemlét a komáromi futballstadionnál. A szemlét követően az érintett szervek – köztük a tűzoltóság, a munkaügyi felügyelet és további illetékes intézmények – megfogalmazták szakvéleményüket.

Hétfőig minden szükséges állásfoglalás megérkezett. Az illetékes szervek ugyan több feltételt is szabtak, a feltárt hiányosságokat egy hónapon belül el kell távolítani, ugyanakkor jóváhagyták, hogy a komáromi futballklub megkapja az idő előtti használatbavételi engedélyt.

Ez azt jelenti, hogy a pályát és azokat a legfontosabb létesítményrészeket, amelyek a mérkőzések megszervezéséhez és lebonyolításához szükségesek, a klub már használhatja.

Az engedély ugyanakkor még nem jelenti a teljes használatbavételi engedély, vagyis a végleges kolaudáció kiadását.

A stadionhoz kapcsolódó határozatot az ügyben illetékes izsai polgármester írta alá. Az érintett felek – köztük Komárom városa és a KomVak vállalat – lemondtak fellebbezési jogukról, így az idő előtti használatbavételi engedély jogerőre emelkedett. A klub ezt követően továbbíthatja a dokumentációt a pozsonyi illetékes szervekhez.

A második ütemben a klubnak egy éven belül kell teljesítenie a fennmaradó feltételeket, amelyek már a teljes kolaudáció megszerzéséhez kapcsolódnak. Ennek részeként kell befejezni többek között a második emelet kialakítását, a hotelszobákat, az első emeleten található konyhát és kapcsolódó helyiségeit, az étkezőt, a gázszerelést és a gázcsatlakozást, valamint az új lelátó alatti tereket, ahol büfék és öltözők kapnak helyet. Ezek a részek nem képezik a mostani idő előtti használatbavételi engedély tárgyát.

A hét folyamán a licenccel kapcsolatos egyeztetések is zajlanak. A licenc megszerzése szükséges ahhoz, hogy a KFC Komárom folytathassa szereplését az élvonalban.

A KFC Komárom sporteredményei szempontjából is fontos napokat él meg. A csapat a bennmaradásért vívott osztályozó visszavágóján magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott az MFK Zvolen együttese ellen, így összesítésben 3–1-re megnyerte a párharcot, és megőrizte helyét a Niké Liga 2026/27-es mezőnyében. A komáromiak az első mérkőzés után egygólos hátrányból várták a visszavágót, ám Ondřej Rudzan duplájával és Ganbold Ganbayar találatával fordítani tudtak – a klub honlapján közzétett beszámoló szerint.

A bennmaradás kiharcolása és az idő előtti használatbavételi engedély megszerzése együtt azt jelenti, hogy a klub előtt megnyílhat az út a következő élvonalbeli idény felé. Amennyiben a pozsonyi illetékes szerv elfogadja a benyújtott dokumentációt, elhárulhatnak az akadályok az elől, hogy a KFC Komárom a 2026/27-es szezonban is a Niké Ligában szerepeljen, és a komáromi szurkolók hamarosan már az új hazai stadionban láthassanak első ligás mérkőzéseket.

SZE/Felvidék.ma