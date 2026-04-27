Radványi Miklós távozik a KFC Komárom éléről

BN
Radványi Miklós (Fotó: Bartalos Nikolas/Felvidék.ma archív)

Az elmúlt időszak kedvezőtlen eredményei nyomán változás történt a KFC Komárom szakmai stábjának élén: a klub közös megegyezéssel szerződést bontott vezetőedzőjével, Radványi Miklóssal – jelentette be hétfőn hivatalos közösségi felületein a komáromi együttes.

A klub közleményében felidézte, hogy Radványi Miklós 2021. június 15-én vette át a csapat irányítását még a II. ligában, és az elmúlt években „meghatározó szerepet játszott az együttes fejlődésében”.

Mint hangsúlyozták,

szakmai munkájának és elhivatottságának köszönhetően a KFC történelmi sikert ért el: 2024 májusában kivívta az élvonalba jutást, így a 2024/25-ös idényt már a Niké Ligában kezdhette meg.

A komáromi klub köszönetét fejezte ki a távozó szakembernek az elmúlt években végzett munkájáért, valamint „a klubért tett erőfeszítéseiért és azért a szakmai és emberi hozzáállásért”, amellyel hozzájárult a közös sikerekhez – emelték ki a közleményben. Hozzátették: további pályafutásához sok sikert, jó egészséget és eredményes munkát kívánnak.

Fotó: A KFC Facebook-oldala

A közleményből az is kiderül, hogy a

soron következő három mérkőzésen az edzői stáb veszi át a csapat irányítását: a szakmai munkát Saláta Kornél, Czibor Norbert és Novota János irányítja majd.

A döntés hátterében minden bizonnyal a gyenge bajnoki szereplés állhat: a KFC az elmúlt öt mérkőzését egyaránt elveszítette, legutóbb a kiesési rangadón a Szakolca ellen is alulmaradt, aminek következtében visszacsúszott az osztályozót jelentő 11. helyre.

A bajnokságból csupán három forduló van hátra, a záró körben pedig az Eperjes ellen lép pályára a komáromi együttes – ez az összecsapás akár a bennmaradás szempontjából is sorsdöntő lehet.

BN/Felvidék.ma

