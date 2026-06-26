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XIV. Leó pápa: a háború soha nem méltó az emberhez

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: MTI/Mario Tomassetti)

„A Teremtő értelmet és akaratot adott, hogy a konfliktusokat emberként, és ne vadállatként oldjuk meg” – jelentette ki XIV. Leó pápa pénteken, a Vatikánban zajló bíborosi tanácskozást megnyitó misén.

Az egyházfő hangsúlyozta, hogy a háború soha nem méltó az emberhez, és soha nem részesül Isten áldásában.

A pápa hozzátette:

mivel a Teremtő értelmet és akaratot adott, a konfliktusokat emberként, nem pedig vadállatként kell megoldani.

XIV. Leó olaszul a bestia szót használta. Megjegyezte, hogy akkor sem vadállatként kell megoldást találni, „ha a vadállatnak hipertechnológiájú fegyverei vannak”.

A mise nyitotta meg a XIV. Leó által összehívott kétnapos konzisztórium munkáját. Vatikáni közlés szerint a tanácskozáson a 241 fős testületből 179 bíboros vesz részt.

A VI. Pálról elnevezett audienciateremben a pápa újabb beszédet tartott. A konzisztórium fő témái között a világ eseményeire való rátekintést, a békét, a közjót és a szinodalitást nevezte meg.

Mint mondta, minden téma „ugyanahhoz a kérdéshez vezet: miként tudjuk segíteni egyházainkat, hogy nagyobb hűséggel, szabadsággal és hitelességgel adják hírül az Evangéliumot”.

Megjegyezte, hogy a bíborosok közül sokan háború, erőszak, valamint társadalmi és vallási polarizáció sújtotta térségből érkeztek, de „egyikünk sem idegen a társadalmainkban tapasztalt konfliktusok, elnyomás, törések formáitól”.

MTI/Felvidék.ma

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