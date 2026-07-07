Mértékkel fogyasztva kötelező lehet

Néhány forrás szerint 1550-ben július 7-én került Európába az első kakaóbab szállítmány, ezért lett hivatalosan ez a nap a csokoládé napja, bár a statisztikákban még több csokoládé-nap szerepel, így az Amerikai Egyesült Államokban október 28-án tartják, de az étcsokoládé napja január 10-e, a tejcsokoládéé július 28-a, a fehér csokoládéé szeptember 22-e, a csokoládébevonat napja pedig december 16-án kapott helyet a naptárban.

Mindez mutatja, hogy a csokoládé azon felül, hogy kellemes csemege, különös jelentőséggel bír a köztudatban. Nevezhetjük ezt a napot gasztronómiai ünnepnek, de egyben jó alkalom arra is, hogy megemlékezzünk történetéről, kulturális hatásáról és persze élettani előnyeiről is. Csokoládé világnapot először 2009-ben tartottak, Franciaországban azonban már 1995-ben ünnepelték különféle kulturális és gasztronómiai eseményekkel.

A csokoládénak, amely mára a világ legkedveltebb édessége lett, gazdag története van. Az aztékok már időszámításunk előtt az 1900-as évek körül a kakaóbabból fermentált italt készítettek és előszeretettel fogyasztották azt állítva, hogy a kakaóbabot a Bölcsesség istenétől kapták, és még fizetőeszközként is használták.

A kakaóbab a 16. században került Európába Kolumbusz Kristófnak köszönhetően. Kezdetben nem aratott nagy sikert, ám egyszercsak a királyi udvarokban elkezdték tejjel egyelíteni és cukrot adni hozzá. A keserű lé így már kellemes itallá vált, 1674-ben pedig Londonban már „megszületett” a mai csokoládé őse, 1875-ben aztán a svájci Daniel Peter kondenzált tej hozzáadásával életre hívta a tejcsokoládét. Napjainkra néhány cukrászat, csokoládégyár, illetve kézműves mester művészi szintre emelte a csokoládékészítést, olyan termékeket kreálva, amelyeket nyugodtan sorolhatunk a művészetek kategóriájába.

A nemzetközi nap idején világszerte fesztiválok, kiállítások, workshopok zajlanak, a legnagyobb a London Chocolate Show, ekkor a világ legjobb cukrászatai mutatják be művészetüket. A New York Chocolate Festival bemutatóval, kóstolóval, oktatással, egzotikus ízekkel, különleges kombinációkkal vonzza a látogatókat, minden szempontból bizonyítva, hogy a csokoládé több egy szokványos édességnél.

Tudományos vizsgálatok és felmérések igazolják, hogy a csokoládé mértékkel fogyasztva rendkívül jó hatással van az egészségünkre. Magas oxidánstartalma miatt jót tesz a szív- és érrendszernek, javítja a hangulatot, mivel fogyasztása közben endorfin szabadul fel, csökkenti a koleszterinszintet, a vérnyomást és a stresszhatást, segíti az agyműködést, kimondottan ajánlatos a memóriazavar javítására. Vitaminokban, B1, B2, B6 és E-vitaminban, valamint ásványi anyagokban gazdag, magnéziumot, káliumot, kalciumot és rezet tartalmaz. Energiadús, könnyen felszívódik, ezért vannak olyan élethelyzetek, amikor akár életmentő is lehet.

Napi 10 gramm rendszeres fogyasztása kifejezetten javasolt. Igyekezzünk minőségi csokit fogyasztani, ez lehet táblás vagy úgynevezett dúsított, amikor olajos magvakat, kávéőrleményt, gyümölcsöket vagy fűszereket kevernek a masszához. Időről időre megjelennek különleges ízkombinációk is, gondoljunk csak a 2025-ben nagy feltűnést keltő Dubai-csokira.

Ez az ünnep arra is ösztönözhet bennünket, hogy vásároljunk fair trade csokoládékat, mert ezzel a fenntartható kakaóbab termesztést, a világ legtöbb kakaóbabot termelő farmerek megélhetését támogatjuk, és hozzájárulunk a környezettudatos illetve etikus kereskedelemhez. Bár a kakaóbab története Közép- és Dél-Amerikából indult, ma már Afrikában van a legtöbb kakaóbabfa, a ma felhasználásra kerülő kakaó 70 százaléka a fekete kontinensről származik, Elefántcsontpart az abszolút csúcstartó, a világ kakaótermelésének 30 százalékát adja.

Azonban nem Afrikában, hanem Európában fogyasztják a legtöbb csokoládét, Írország, Németország és Svájc a vezető ebben. Az Európai Unióban az emberek átlagosan évente 6,5 kg-ot fogyasztanak személyenként.

Mint mindenben a csokoládékészítésben is állandó az innováció, új technológiák, eljárások, minták, ízek kerülnek a fogyasztók elé. Ez az ínyencség ma már életünk része lett, és mint bebizonyosodott, mértékkel fogyasztva a javunkra, egészségünkre válik. Nemzetközi napján tehát nyugodtan bontsunk fel egy táblásat, vagy kapjunk be egy pralinét!

BM/Felvidék.ma