Újabb fejlesztéseket valósít meg a KOMVaK Komáromban

A KOMVaK – Komáromi Vízművek és Csatornázási Vállalat, Rt. a „Nagykovácsi és Komárom árvízi kockázatainak kezelése és vízgazdálkodása” (#flashfloods, HUSK/2302/1.2/098) című, Magyarország–Szlovákia Interreg Program keretében megvalósuló határon átnyúló projekt révén korszerű vízvisszatartó intézkedéseket valósít meg, amelyek célja a csapadékvízzel való hatékonyabb gazdálkodás és a helyi elöntések kockázatának csökkentése.

A KOMVaK projektjének megvalósítására 307 005,30 euró áll rendelkezésre, amelyből az Európai Unió (ERFA) hozzájárulása 245 604,24 eurót, a nemzeti társfinanszírozás pedig 36 840,63 eurót tesz ki.

A KOMVaK és Nagykovácsi község összefogta tapasztalatait annak érdekében, hogy közösen kezeljék az éghajlatváltozás negatív következményeivel kapcsolatos kihívásokat, különösen az egyre gyakoribb intenzív felhőszakadások és helyi árvizek problémáját.

A projekt a szlovák–magyar határon átnyúló együttműködés egyik példája, amely elősegíti a csapadékvízzel való fenntartható gazdálkodást, növeli a települések ellenálló képességét a szélsőséges időjárási jelenségekkel szemben, és hozzájárul a környezet védelméhez.

A KOMVaK projektje Komáromban a Nefelejcs (Nezábudková), a Čajak (Čajakova) és a Fácán (Bažantia) utcák térségére összpontosít, amelyek a csapadékvíz elvezetése szempontjából a város legproblémásabb területei közé tartoznak. A projekt keretében korszerű csapadékvíz-gazdálkodási rendszer épül ki, amely a csapadékvíz helyben történő összegyűjtésére, visszatartására és fokozatos elszivárogtatására épül.

A megoldás részeként föld alatti szikkasztó létesítmények, felszíni árkok, esőkertek, vonalas vízelvezető folyókák és a csapadékvíz előtisztítását biztosító szűrőelemek készülnek.

Az új intézkedések hozzájárulnak a csatornahálózat terhelésének csökkentéséhez, a felszín alatti vízkészletek természetes utánpótlásához, a csapadékvízzel való hatékonyabb gazdálkodáshoz, valamint a lakosság biztonságának növeléséhez az intenzív esőzések idején. Egyúttal segítenek megvédeni a családi házakat és a közterületeket az elöntésektől, javítják a mikroklímát és támogatják a városi zöldfelületek fejlődését.

A határ túloldalán, Nagykovácsi községben egy mintegy 15 000 köbméter kapacitású vízvisszatartó tározó épül, stabilizálják az Ördögárok patak partjait, valamint több közkutat is felújítanak. A megvalósuló intézkedések hozzájárulnak a csapadékvíz tájban történő visszatartásához, az árvízi kockázatok mérsékléséhez, valamint a helyi infrastruktúra szélsőséges csapadékesemények negatív következményeivel szembeni védelméhez.

A projekt közös megvalósítása hozzájárul az árvízi kockázatok hatékonyabb kezeléséhez a határ mindkét oldalán, javítja a csapadékvízzel való gazdálkodást, és erősíti a partner önkormányzatok felkészültségét az éghajlatváltozás következményeire.

A projekt emellett támogatja a szakmai tapasztalatok cseréjét a partnerek között, elősegíti a korszerű környezetvédelmi megoldások fejlesztését, és javítja a határ menti régió lakosságának életminőségét.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma