Három felvidéki magyar pedagógust díjaztak a Szent Gorazd-éremmel

Tomáš Drucker oktatásügyi miniszter pénteken díjazta a kiemelkedő tevékenységet folytató pedagógusokat. A pozsonyi várban megtartott díjátadón felvidéki magyar pedagógusokat, szakembereket is kitüntettek.

Mint a szakminisztérium honlapján olvasható: Tomáš Drucker a kitüntetéssel méltatta a közösség számára inspiráló pedagógusok több évtizedes munkáját, mellyel hozzájárultak az oktatás fejlesztéséhez, a diákok tanulmányi versenyeken elért sikereihez úgy a hazai, mint külföldi versenyeken.

A díjat azon pedagógusok kapják, akik nemcsak a minőséget és a sikert képviselik az oktatás területén, hanem az emberséget, a kitartást, az inspiráló képességet is.

A miniszter hozzátette:

nagyon fontos megbecsülni azoknak a munkáját, akik a világunkban tapasztalható változások ellenére támaszt nyújtanak a környezetük számára, mindeközben példaképként tekinthetünk rájuk.

A Szent Gorazd-éremnek több fokozata ismert. Így a pénteki ünnepélyes átadón Tomáš Drucker kilenc aranyérmet, kilenc ezüst és kilenc bronzérmet adott át.

Az est folyamán három felvidéki magyar pedagógust díjaztak.

Ádám Zita, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének tiszteletbeli elnöke a Szent Gorazd – érem arany fokozatában részesült. Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatója a Szent Gorazd – ezüstérmét vehette át. Szabó Edit, szenci óvópedagógus szintúgy a Szent Gorazd – ezüstérmében részesült.

A pedagógusok mellett a tanulmányi és sportversenyeken sikeres diákokat is díjazták. Tíz fiatal a Szent Gorazd Emlékoklevelet kapta meg.

PP/Felvidék.ma