Újra együtt! – Testvértelepülések falunapi találkozója

A testvértelepülési kapcsolatok egyre sűrűbbé szövik a nemzet hálóját a Kárpát-medencében. Fő céljuk a települések közötti kapcsolatok erősítése. Ezek a találkozók lehetőséget teremtenek közös stratégiai irányok meghatározására, a hagyományok megismerésére és megőrzésére, valamint a polgárok közötti kapcsolatok fejlesztésére minden területen.

Bakonyszentlászló Győr-Moson-Sopron vármegyében, a Pannonhalmi járásban fekszik, a Bakonyalja tájegység pápai és súri részegységeinek találkozásánál, Pápától, Győrtől és Veszprémtől egyaránt 40 kilométerre. Történelme gazdag: a török–Habsburg háborúk idején, 1531-ben a törökök feldúlták a falut, lakói elmenekültek, és ekkor szűnt meg a pálos kolostor is. 1544-ben pusztaként említik.

A néphagyomány szerint Vak Bottyán János kuruc generális is járt itt, aki reumáját gyógyította a helyi salétromos forrás vizében.

1735-ben Bél Mátyás színtiszta magyar faluként jelöli, megjegyezve, hogy az uraság fürdőt építtetett a salétromos forráshoz. A község természeti környezete érdekes átmenetet jelent a Kisalföld és a Bakony jellegzetességei között. Nevezetes látnivalói közé tartozik a kerek templom, a volt Esterházy-kastély, valamint a Kőpince-barlang, amely a híres bakonyi betyár, Savanyó Józsi tanyája volt. Az ősfenyves természetvédelmi terület, az ős kifejezés a mintegy 12 ezer évvel ezelőtti maradványjellegére utal, gyönyörű kirándulóhelyeket kínálva a természet szerelmeseinek. A területet behálózzák a turistautak, kiemelkedő látnivalók az Ördögrét, a Cuha-völgy és a betyárbarlangok.

Bakonyszentlászló és Bátorkeszi kapcsolata már két évtizedre tekint vissza.

A történet a két település labdarúgóinak kapcsolatfelvételével kezdődött, akik rendszeresen barátságos mérkőzéseken mérik össze erejüket. 2000 őszén a magyarországiak kezdeményezték a hivatalos kapcsolatfelvételt, amely kezdetben főként kulturális téren bontakozott ki: a sportolók mellett a kultúra barátainak találkozói is gyakoribbá váltak. Jelentős állomás volt a Csemadok által rendezett nótaest, ahol mindkét település nótaénekesei felléptek. 2005-ben elhárult az utolsó akadály az önkormányzati szintű kapcsolatfelvétel elől, és augusztus 27-én a falunapokon Frankó Ferenc és Sipos József polgármesterek aláírták a megállapodást, célul tűzve a határon átívelő együttműködést, beleértve az uniós programok kínálta gazdasági lehetőségeket is.

Azóta a borászok is felvették a kapcsolatot: a bakonyszentlászlói borászok és a bátorkeszi Szegab Polgári Társulás tagjai évente látogatják egymást, felváltva a két településen, tapasztalatcserét folytatva a jó borok kíséretében.

Az idei bakonyszentlászlói falunapon részt vett a bátorkeszi küldöttség Labancz Roland polgármester vezetésével. Soós Zoltán, Bakonyszentlászló polgármestere köszöntőjében hangsúlyozta: „Ez a falunapi találkozó a testvértelepülések közötti kapcsolatok megerősítését célozta. Célja a meglévő együttműködések fejlesztése és új kapcsolatok kiépítése lehet, különös tekintettel a közös kulturális, ifjúsági, hagyományőrző rendezvényekre, oktatási intézmények együttműködésére és a magyar történelemhez vagy nemzeti ünnepekhez kapcsolódó eseményekre.” Ezt követően aláírták az átértékelt, kibővített testvértelepülési szerződést újabb évekre.

A közös ebéd után a program a Vak Bottyán János parkban folytatódott, ahol a volt Esterházy-kastély mellett található a Bottyán János-forrás. A helyi hagyomány szerint 1707-ben a kuruc generális itt gyógyíttatta magát a kénes gyógyvízben, amelynek helyét ma emléktábla jelöli. A polgármesterek köszöntője után kultúrműsor következett, fellépett a bátorkeszi Jázmin énekcsoport és a Szenior örömtáncklub. A vendégek megtekintették a Szent Lászlónak szentelt római katolikus kerek templomot, amelyet 1785-ben kezdett építtetni az Esterházy család, és 1993-ban felújítottak. Az oltárképe Szent Lászlót ábrázolja, a faragott fa sekrestyeszekrény népies stílusú, a főoltár és a szószék copfstílusú. A templomlátogatás után lovaskocsikázáson ismerhették meg közelebbről a falut. Vacsorára bográcsban főtt szarvas-, disznó- és csülökpörköltet szolgáltak fel tarhonyával és kenyérrel.

A falunapi ünnepséget köszöntötte Kara Ákos, a Fidesz országgyűlési képviselője,

aki beszédében elmondta: „Polgármester úr vezetésével nagyszerű falunapot tartottak ismét. Bakonyszentlászló és Bátorkeszi nagyon régóta testvértelepülések. Mindig nagy öröm nekem a bátorkesziekkel is találkozni. Ez a testvértelepülési kapcsolat sok-sok évvel ezelőtt sportbarátsággal kezdődött. Az elmúlt időszakban sok fejlesztést valósítottunk meg közösen Bakonyszentlászlón is kormányzati és önkormányzati összefogással. A polgármester úr egyik nagyon fontos ötletét is az elmúlt időszakban már meg tudtuk valósítani. Így igazi rendezvénytérré vált a falunapi helyszín, amely egyébként is nagyon szép környezetben található.”

A bátorkesziek mosolyogva, elégedetten távoztak, bízva abban, hogy a következő találkozóig nem kell sokat várniuk: szeptember 20-án fogadják a bakonyszentlászlói küldöttséget saját falunapjukon. Akárcsak egy emberi kapcsolatban, testvértelepülési viszonyban is kulcsfontosságú a törődés és a segítőkészség. A rendezvény a „Tavaszi zsongás” projekt keretében valósult meg az Interreg Magyarország–Szlovákia Program Kisprojekt Alapja támogatásával.

Miriák Ferenc/Felvidék.ma