Zselíz új turisztikai ékköve – élménytér a történelem szívében

Az INTERREG Magyarország–Szlovákia program keretében HUSK/2302/2.4/015 kódszámon a Magyar Nemzeti Múzeum (HUN) és Zselíz Város Önkormányzata (SK) határon átnyúló kezdeményezésben közösen tervez fejlesztést megvalósítani. A projekt címe: Együttműködés az Esztergomi Vár Studiolójának és a zselízi Esterházy-kastély délnyugati részének az újranyitásáért.

A projekt célja az esztergomi vár falainak helyreállítása, Vitéz János érsek esztergomi Studiolójának megnyitása, valamint a zselízi Esterházy-kastély déli szárnyának műemléki felújítása és az épület turisztikai vonzerővé fejlesztése.

A projekt 1 671 340,96 euró összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert el. A fejlesztések

összköltsége az önrésszel együtt 2 089 176,20 euró, amelyből a zselízi Esterházy-kastély 968

466 euró összegből újul meg.

A partnerség bemutatása: a határon átnyúló kezdeményezés a kulturális, szellemi és épített

örökség megőrzését, helyreállítását, bemutatását, turisztikai hasznosítását és közkinccsé tételét

tűzte ki célul.

A projekt két helyszínét szellemi és kulturális síkon összekovácsolják a térség

épített értékeinek megőrzésére tett törekvések. Fontos cél a megújuló műemléképületek

kiállításaiban a hatékony és élményalapú ismeretátadás.

Az együttműködés előnyei:

1. Kulturális értékmegőrzés: Az esztergomi vár és a zselízi kastély új életre kel, bemutatva

történelmi jelentőségüket.

2. Gazdasági növekedés: Az új attrakciók vonzzák a turistákat, ezzel fellendítve a helyi

gazdaságot.

3. Határon átnyúló kapcsolatok erősítése: Magyarország és Szlovákia együtt dolgozik egy

közös európai érték létrehozásán.

4. A határon átnyúló régió identitásának az erősítése Esztergom és Zselíz város között.

Egy új korszak kezdődik Zselízen: a város történelmi központjában található Esterházy-kastély

nemcsak építészetileg újul meg, hanem tartalmilag is új funkciót kap – modern turisztikai

élménytérként nyílik meg a nagyközönség előtt. A projekt célja, hogy a kastély délnyugati

szárnya teljes felújításával új, interaktív örökségközpont szülessen: az Esterházy History

Experience Point (EHEP, Esterházy Történelmi Élmény Központ).

Az élménytér szíve: EHEP – Esterházy History Experience Point

Az EHEP nem egy szokványos kiállítás. Egy modern, digitálisan támogatott, többnyelvű

élményközpont, amely:

• infografikák és időszalag mentén meséli el a kastély történetét,

• levéltári források, archív fényképek és térképek segítségével mutatja be az Esterházy

család zólyomi ágának életét,

• elhozza Franz Schubert és Franz Sacher zselízi tartózkodásának hangulatát,

• játékos, interaktív tartalommal várja a gyerekeket, miközben informatív anyagokkal

szolgál a felnőttek számára is,

• helyi legendákon és anekdotákon keresztül mutatja be a kastély falai között zajló életet.

Az EHEP célja, hogy ne csak egy kiállítótér, hanem Zselíz turisztikai központja legyen – ahol

a látogatók megérkeznek, felfedeznek, elidőznek és visszatérnek.

Történelem újratöltve – a kastély története

A zselízi kastélyt a 18. század végén a galánthai Esterházy család zólyomi ága építtette. A

klasszicista stílusú kocsialáhajtóval és angolparkkal övezett épület kulturális életének virágzása

Franz Schubert és Franz Sacher nevéhez köthető. A második világháborút követően az épületet

államosították, majd hosszú időn keresztül óvodaként működött. Állapota az elmúlt

évtizedekben folyamatosan romlott – egészen a 2020-as évekig.

CoME-in és #CoMEin2– a megújulás két fázisa

A felújítás első üteme a Norvég alap (CLT01024) projekt tetőszerkezet javításával indult, majd

a SKHU Interreg (SKHU/1902/1.1/035 azonosítószámú CoME-in) projekt keretében

megvalósult az északkeleti szárny rekonstrukciója. A második fázis, a jelenlegi #CoMEin2

projekt, a kastély délnyugati szárnyára fókuszál, és ezzel együtt létrejön az EHEP, valamint

egy városi turisztikai információs pont is.

A projekt keretében nemcsak a kastély újul meg, hanem annak funkciója is: a turisztikai élmény

és örökségátadás új szintre emelkedik.

Közösségi tér – élő örökség

A felújított terek új életre kelnek: koncertek, kiállítások, közösségi események, workshopok és

konferenciák kapnak majd otthont a kastély falai között. A pihenőtérrel és kávézóval is

kiegészített épületrész nyitott lesz a helyiek, a látogatók és a turisták számára egyaránt.

Információ és elérhetőség

Zselíz Város Önkormányzatának költségvetési adatai:

• Teljes projektköltség: 968 466 EUR

• EU-s hozzájárulás: 774 772,80 EUR

• Nemzeti hozzájárulás: 116 215,92 EUR

• Önrész: 77 477,28 EUR

Weboldalak:

• www.kastielzeliezovce.sk

• www.zeliezovce.sk

• www.interreghusk.eu

Kövessenek bennünket:

• Facebook: Mestský úrad Želiezovce

• Facebook: Interreg Hungary-Slovakia

Várható megnyitás: 2026. december 31.

A projekt az Interreg VI-A Magyarország–Szlovákia Program támogatásával valósul meg.

#InterregHUSK #BuildingPartnership #CoMEin2 #Zeliezovce #EHEP #kastélyfelújítás

#kulturálisörökség #turizmusfejlesztés

A sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma