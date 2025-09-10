Szántóföldi nap Bátkában

Bátka határában gyűltek össze a gömöri régió gazdálkodói és agrárszakemberei, ahol a KWS Semena s.r.o., az AgroProtect s.r.o., a MOREAU AGRI s r.o. és a CleverFarm a.s. közösen szervezett szántóföldi bemutatót szeptember 10-én. A rendezvény megszervezésében az AGROBAN s.r.o. biztosította a helyszínt.

A bátkai és radnóti községek közötti területen megrendezett esemény középpontjában a kukorica állt. A résztvevők a hivatalos megnyitót követően szakmai programokon tájékozódhattak. Jelen volt Tankó Tamás falugazdász is.

A KWS és az AgroProtect szakemberei részletesen ismertették legújabb hibridjeiket és állományaikat, valamint betekintést adtak a modern nemesítési eredményekbe. A gépesítés iránt érdeklődők számára a MOREAU AGRI tartott bemutatót, ahol a legújabb technikai megoldásokkal ismerkedhettek meg. A jövőbe mutató precíziós mezőgazdasági szolgáltatásokat pedig a CleverFarm szakértője mutatta be, rávilágítva arra, hogyan növelhető a hatékonyság digitális megoldásokkal. A szakmai blokkot követően a vendégeket közös ebéd várta, amelyet jó hangulatú tombola kísért. A szervezők finom ételekkel és értékes nyereményekkel kedveskedtek a résztvevőknek.

Az esemény összegzéseként a szakértők hangsúlyozták, a gazdák számára a legbiztosabb stratégia, ha többféle kukoricát ültetnek, hiszen az időjárás alakulása előre nem kiszámítható.

A változó körülményekhez való alkalmazkodás így nagyobb biztonságot nyújt a termésben és a gazdaság eredményességében.

Fotó: Pósa Dénes

HE/Felvidék.ma