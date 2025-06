Átadták a felújított tallósi vízimalmot, egy új látogatóközpont is szolgálja majd a jövőben turistákat

Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke közösségi oldalán számolt be róla, hogy június 8-án ünnepélyes keretek között átadták a felújított tallósi vízimalmot, a mellette megépült látogatóközpontot és az ezekhez vezető új bekötőutat.

A munkálatokat az uniós forrásokból végezte Nagyszombat megye és Tallós község. Ahogy az alispán megjegyezte, a felújításra azért is szükség volt, mert a malom tartóoszlopait a víz áramlása tönkretette, így nem volt biztonságos a látogatók számára. Berényi József külön köszönetét fejezte ki a tervezőknek, kivitelezőknek, a megyei fenntartású galántai múzeum vezetésének és szakdolgozóinak, a Nagyszombat Megyei Hivatal határon átnyúló programjával foglalkozóknak, Tallós község vezetésének. „Ezen intézmények jó együttműködése nélkül nem sikerült volna megvalósítani elképzeléseinket” – húzta alá.

A megyei önkormányzat sajtóközleménye szerint a nemzeti kulturális műemlék felújítása mellett egy teljesen új látogatóközpont is kiépült, amely a turisták számára első kapcsolattartási pontként, az előadók számára előadótérként, valamint kulturális és oktatási tevékenységek helyszínéül is szolgál.

„A tallósi vízimalom régiónk, de egész Szlovákia egyik kivételes műszaki műemléke. Őseink munkájára és művészetére emlékeztet bennünket. A rekonstrukciójával a kulturális örökség egy darabját mentettük meg. Ugyanakkor egy látogatóközpont megépítésével új feltételeket teremtettünk a régió turizmusának fejlődéséhez, ami a múltban hiányzott. Ez a Kis-Duna-parti helyszín a történelem megismerésének és a gyönyörű természet szívében való pihenésnek egy élettel teli helyévé válik. Emellett hozzájárulhat az önkormányzatok és kulturális intézmények közötti együttműködés elmélyítéséhez is déli határunk mindkét oldalán” – mondta Jozef Viskupič megyeelnök.

Az eredeti malmot először szétszerelték, majd az új tartószerkezetek megépítése után eredeti formájában építették újjá. Az épület fa részeit megtisztították, kijavították, pótolták és konzerválták, ahogy a teljes belső teret és a gépezetet is. A vízimalom kerekét, tengelyét, fa alkatrészeit kicserélték, fém elemeit pedig kezelték. Az elektromos hálózatot is korszerűsítették, beleértve az új világítást, villámhárítókat, kamerarendszert, elektronikus biztonsági jelzőrendszert és tűzvédelmi rendszert.

Az új látogatóközpont a malomipar történetét bemutató állandó kiállítás mellett szemináriumok, múzeumi és oktatási programok, valamint nyilvános rendezvények lebonyolítására is alkalmas helyiségeket kínál. A felújított malomhoz hasonlóan a látogatóközpontot is a galántai Megyei Helytörténeti Múzeum kezeli majd. Mint annak igazgatója, Takács Mihály elmondta: „A tallósi vízimalom egyedülálló kulturális emlék, amely a munka, a hagyomány és a folyó menti élet történetét hordozza. A rekonstrukciónak és az új látogatóközpontnak köszönhetően ezeket a történeteket egy szélesebb közönség számára is elérhetővé tehetjük – az iskolai csoportoktól a külföldi turistákig. Hiszem, hogy az autentikus építészet, a működő malom és a malomipar modern bemutatása olyan élményt nyújt, amely egyszerre tanulságos és inspiráló. Célunk, hogy a malmot élő hellyé tegyük, ahol a történelem olyan nyelven szólal meg, amely a mai ember számára is érthető” – tette hozzá.

„Sikeresen lezártunk egy újabb jelentős, határokon átnyúló uniós finanszírozási projektet. Az ilyen együttműködéseknek azért van értelme, mert összekötik a múltat a jövővel. De mindenekelőtt hasznosak a határ menti térségben élők és a közeli és távoli turisták számára is. A mi törekvésünk a kulturális örökség megőrzése, és az, hogy más hasonló lehetőségeket is kihasználjunk” – mondta végezetül Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke.

A Malomipar – őseink elfeledett mestersége című projekt az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósult meg az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával. A projekt teljes költségvetése meghaladta az 1,6 millió eurót, amelyből több mint 760 ezer eurót Nagyszombat megye, a projekt fő partnere kapott.

Tallós község a projektből felújította a malomhoz vezető utat. Horváth Zoltán, a község polgármestere, aki egyben megyei képviselő és a Mátyusföld Regionális Turisztikai Szervezet elnöke, elmondta: „A malom a kulturális örökség kincse és nagy ígéret a turizmus fejlesztésére régiónkban. A rekonstrukciónak és az új látogatóközpontnak köszönhetően a helyszín vonzó ponttá válik Mátyusföld térképén – olyan hellyé, ahol a történelem a modern szolgáltatásokkal párosul a látogatók számára. Hiszem, hogy a malom nemcsak a hazai turistáknak fog tetszeni, hanem a külföldről érkező látogatóknak is, akik a hely történetéhez kapcsolódó autentikus élményt keresnek” – mondta a szakember.

Az ünnepélyes megnyitón közreműködött a felsőszeli Mátyus Néptáncműhely és a Bendő zenekar.

A malom hétfőtől vasárnapig, minden nap 9 és 18 óra között tart nyitva – tette közzé Berényi József közösségi oldalán.

SZE/Felvidék.ma/Sajtóközlemény