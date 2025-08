Készül a közösségi ház Diósförgepatonyban

Diósförgepatony központjában már dolgoznak annak a jellegzetes falusi háznak a felújításán, amely még 1934-ben épült, és most új küldetést szánnak neki. A teljes felújítás után a létesítmény kulturális-közösségi célt szolgál majd Nemzedékek háza névvel. A munkálatok az Interreg Magyarország-Szlovákia határon átnyúló program keretében valósulnak meg. A tervekről és a ház kihasználásáról Tóth Tibor, a község projekt menedzsere tájékoztatott.

A felújítás során teljesen megújul az épület. Új ablakokat, ajtókat kap, ugyancsak új lesz a külső vakolat, a burkolat, kicserélik a tetőzetet, leszigetelik az egész házat. Újak lesznek a csatornák, megújul a fűtőrendszer, a kemencék. A benti konyhában az egykori hagyományos tűzhelyek lesznek, amelyeken sütni, főzni egyaránt lehet. A felújítás része a valamikori magtár restaurálása is, ahol majd a közösségi élet zajlik, és ahol kiállítótermet is kialakítanak. Itt mutatják be, állítják ki a Csallóköz mezőgazdaságának történetéhez kapcsolódó paraszti termelési eszközöket, gépeket, használati tárgyakat.

Interaktív programokat is terveznek Elbeszélt történelem címmel, ennek alapját a helybeliek elbeszélései, visszaemlékezései képezik majd. Az elbeszélők feltárják a látogatóknak, hogy a 20. század első felében hogyan éltek errefelé a falusi mezőgazdasági dolgozók, milyen volt a parasztok hétköznapi élete.

„A kiállításon mindazon tárgyak, eredeti bútorok, használati eszközök láthatók lesznek, amelyeket a faluban 2016-tól összegyűjtöttünk. A közösségi ház workshopok, nyári táborozások, alkotó műhelyek színhelyéül is szolgál majd valamennyi korosztály számára a gyerekektől a nyugdíjasokig, és várjuk a határon túlról a külföldi látogatókat is”

– egészítette ki Tóth Tibor.

A projekt három intézmény együttműködésével valósul meg és célja, hogy megőrizzék a helyi kulturális örökséget és ugyanakkor újszerű küldetést adjanak az épületnek. A megvalósítás fő partnere Nagyszombat Megye Önkormányzata, amely a projekt keretében a diósförgepatonyi közösségi ház felújításán kívül lehetőséget biztosít a Felsőszeli községben levő Esterházy kúria teljes rekonstrukciójára is. A magyarországi felet a Kemence polgári társulás képviseli, amely Dél- Komáromban újít fel egy vidéki házat hagyományos nyári konyhával. A diósförgepatonyi ház felújítására a projektre megítélt teljes támogatásból 177. 000 eurót ítéltek meg.

