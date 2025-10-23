Szívátültetésre vár egy zselízi fiatal, aki a nyilvánosság segítségét kéri

Vannak történetek, amelyek arra késztetik az embert, hogy egy pillanatra elcsendesedjen. Nem azért, mert a halálról szólnak – hanem mert annyira erősen érződik bennük az élet utáni vágy. Tavaly augusztusban váratlanul leállt a szíve egy zselízi fiatalembernek, a 21 éves Norissnak. Ezt követően súlyos szívelégtelenséget diagnosztizáltak nála.

Még egy évvel ezelőtt is szerette a sportot, a tanulást, s élte mindennapjait, mint a legtöbb kortársa. Aztán a szíve felmondta a szolgálatot. Egy pillanat alatt minden megváltozott – meg kellett szakítania a tanulmányait, álmait félretennie, a világa egy kórházi szobára és a vizsgálatok közti napokra szűkült. Azóta három komoly műtéten esett át, és két segédeszköz segíti az életben maradását – egy mechanikus szívtámogató műszer és egy beültetett pacemaker defibrillátorral. Élete jelenleg egy mechanikus pumpától függ, amely a szív bal kamrájának működését helyettesíti, és napi 24 órában akkumulátorról vagy áramforrásról működik.

Norris sok időt tölt kórházban, mert a hasfalon keresztüli pumpakivezetés gyakran begyullad, ami hosszú kórházi kezelést és antibiotikumos terápiát igényel.

Minden egyes nap az életéért küzd. Egyetlen reménye a szívátültetés

– egy előre nem tervezhető műtét, amelyre csak akkor kerülhet sor, ha találnak számára megfelelő donort. Hogy ez mikor történik meg, senki sem tudja – eltarthat hónapokig, de akár évekig is.

Norris mindig aktív volt, imádta a sportot és a mozgást, de betegsége miatt minderről le kellett mondania. Tanulmányait is megszakította, pedig kiváló eredményeket ért el a zselízi alapiskolában és a Comenius Gimnáziumban.

Édesanyja egyedülállóként gondoskodik róla,

jelenleg betegszabadságon van, de kénytelen lesz felmondani, mert a fia állapota 24 órás gondoskodást igényel. Egyedül lát el minden feladatot – orvosokkal, hivatalokkal intézi az ügyeket, elkíséri a vizsgálatokra, és éjjel-nappal mellette van a kórházban. Mindezt úgy, hogy ő maga is szívbeteg, mégsem adja fel: fiával együtt küzd minden egyes napért.

Nagyon nehéz helyzetben vannak, ezért a közösséghez, a szélesebb nyilvánossághoz, a jóakaratú emberekhez fordultak segítségért a Donio támogatásgyűjtő szervezeten keresztül.

Mire gyűjtenek?

a gyakori kórházi tartózkodásokkal járó megnövekedett költségek fedezésére a Pozsonyi Szív- és Érsebészeti Klinikán,

az utazásokra és a rendszeres orvosi ellenőrzésekre,

olyan gyógyászati segédeszközökre és gyógyszerekre, amelyeket az egészségbiztosító nem térít,

valamint az anya mindennapi megélhetési kiadásainak fedezésére, amíg tartós betegszabadságon van.

Az anya szerint minden egyes euró segít nekik átvészelni ezt a rendkívül nehéz időszakot, és erőt ad, hogy ne adják fel a hitet – a második esélyben, az életben.

„Ezt a gyűjtést anyukám unokatestvére indította, hogy segítsen nekem és anyának.

Nagyon nehéz helyzetben vagyunk – teljesen rá vagyok utalva az ő gondoskodására.

Apám akkor hagyott el, amikor kétéves voltam, és anya mindent egyedül visz.

Szívből köszönöm mindenkinek, aki segít nekünk” – mondta el saját szavaival Norris.

Néha a bátorság nem a cselekvésben mutatkozik meg, hanem a türelemben –

abban a képességben, hogy várjunk, és közben mégis higgyünk. Nem az a hit, amely kiabál, hanem az, amely csendben együtt lélegzik a reménnyel. Nem mindig tudjuk megmenteni a világot. De segíthetünk abban, hogy egy fiatal élet újra elindulhasson.

Norrisnak többször is szerveztek már irányított véradást is, ugyanis ez is szükséges egy sikeres szívátültetéshez.

Segíts, hogy a fiú története megváltozhasson. A küzdelmüket IDE kattintva lehet támogatni!

Csonka Ákos, Felvidék.ma