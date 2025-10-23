Szívátültetésre vár egy zselízi fiatal, aki a nyilvánosság segítségét kéri

Vannak történetek, amelyek arra késztetik az embert, hogy egy pillanatra elcsendesedjen. Nem azért, mert a halálról szólnak – hanem mert annyira erősen érződik bennük az élet utáni vágy. Tavaly augusztusban váratlanul leállt a szíve egy zselízi fiatalembernek, a 21 éves Norissnak. Ezt követően súlyos szívelégtelenséget diagnosztizáltak nála.
Még egy évvel ezelőtt is szerette a sportot, a tanulást, s élte mindennapjait, mint a legtöbb kortársa. Aztán a szíve felmondta a szolgálatot. Egy pillanat alatt minden megváltozott – meg kellett szakítania a tanulmányait, álmait félretennie, a világa egy kórházi szobára és a vizsgálatok közti napokra szűkült. Azóta három komoly műtéten esett át, és két segédeszköz segíti az életben maradását – egy mechanikus szívtámogató műszer és egy beültetett pacemaker defibrillátorral. Élete jelenleg egy mechanikus pumpától függ, amely a szív bal kamrájának működését helyettesíti, és napi 24 órában akkumulátorról vagy áramforrásról működik.
Norris sok időt tölt kórházban, mert a hasfalon keresztüli pumpakivezetés gyakran begyullad, ami hosszú kórházi kezelést és antibiotikumos terápiát igényel.
Minden egyes nap az életéért küzd. Egyetlen reménye a szívátültetés
– egy előre nem tervezhető műtét, amelyre csak akkor kerülhet sor, ha találnak számára megfelelő donort. Hogy ez mikor történik meg, senki sem tudja – eltarthat hónapokig, de akár évekig is.
Norris mindig aktív volt, imádta a sportot és a mozgást, de betegsége miatt minderről le kellett mondania. Tanulmányait is megszakította, pedig kiváló eredményeket ért el a zselízi alapiskolában és a Comenius Gimnáziumban.
Édesanyja egyedülállóként gondoskodik róla,
jelenleg betegszabadságon van, de kénytelen lesz felmondani, mert a fia állapota 24 órás gondoskodást igényel. Egyedül lát el minden feladatot – orvosokkal, hivatalokkal intézi az ügyeket, elkíséri a vizsgálatokra, és éjjel-nappal mellette van a kórházban. Mindezt úgy, hogy ő maga is szívbeteg, mégsem adja fel: fiával együtt küzd minden egyes napért.
Nagyon nehéz helyzetben vannak, ezért a közösséghez, a szélesebb nyilvánossághoz, a jóakaratú emberekhez fordultak segítségért a Donio támogatásgyűjtő szervezeten keresztül.
Mire gyűjtenek?
- a gyakori kórházi tartózkodásokkal járó megnövekedett költségek fedezésére a Pozsonyi Szív- és Érsebészeti Klinikán,
- az utazásokra és a rendszeres orvosi ellenőrzésekre,
- olyan gyógyászati segédeszközökre és gyógyszerekre, amelyeket az egészségbiztosító nem térít,
- valamint az anya mindennapi megélhetési kiadásainak fedezésére, amíg tartós betegszabadságon van.
Az anya szerint minden egyes euró segít nekik átvészelni ezt a rendkívül nehéz időszakot, és erőt ad, hogy ne adják fel a hitet – a második esélyben, az életben.
„Ezt a gyűjtést anyukám unokatestvére indította, hogy segítsen nekem és anyának.
Nagyon nehéz helyzetben vagyunk – teljesen rá vagyok utalva az ő gondoskodására.
Apám akkor hagyott el, amikor kétéves voltam, és anya mindent egyedül visz.
Szívből köszönöm mindenkinek, aki segít nekünk” – mondta el saját szavaival Norris.
Néha a bátorság nem a cselekvésben mutatkozik meg, hanem a türelemben –
abban a képességben, hogy várjunk, és közben mégis higgyünk. Nem az a hit, amely kiabál, hanem az, amely csendben együtt lélegzik a reménnyel. Nem mindig tudjuk megmenteni a világot. De segíthetünk abban, hogy egy fiatal élet újra elindulhasson.
Norrisnak többször is szerveztek már irányított véradást is, ugyanis ez is szükséges egy sikeres szívátültetéshez.
Csonka Ákos, Felvidék.ma