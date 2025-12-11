A parlament elfogadta: börtön járhat a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért

A Szlovák Nemzeti Tanács képviselői csütörtökön este lezárták a kormány által előterjesztett Büntető törvénykönyv-módosításról szóló vitát. A parlament a nap szinte teljes részét ennek a pontnak szentelte. A vita 12 órára volt lerövidítve.

A parlament csütörtök este 77 igen és 63 nem szavazattal jóváhagyta azt a kormánypárti törvénymódosítást, amely büntetőjogi kategóriává teszi „a második világháború utáni rendezés” megkérdőjelezését.

A javaslat értelmezése szerint ez a rendelkezés a Beneš-dekrétumok kritikájára is kiterjed, így akár hat hónapig terjedő letöltendő szabadságvesztéssel sújtható, aki nyilvánosan kétségbe vonja azokat.

A voksolás idején az ellenzéki képviselők hangos tiltakozással, sípolással fejezték ki nemtetszésüket.

Mint ahogy arról beszámoltunk, Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke személyesen jelent meg a szlovák parlamentben, hogy élőben kövesse a Büntető törvénykönyv – többek között a Beneš-dekrétumok értelmezését is érintő – módosításának vitáját. A pártelnök korábban felhívta a figyelmet, hogy a tervezet jelentősen szűkíti a véleménynyilvánítás határait, új büntetési tényállásokat vezet be, és kriminalizálja a külföldi finanszírozás vagy együttműködés révén történő politikai befolyásolást.

A Magyar Szövetség elnöke nemrég rámutatott: a javaslat több pontja rendszerszintű veszélyt jelent a véleményszabadságra, a történelmi párbeszédre és a civil szféra működésére.

Hangsúlyozta, hogy a következő időszakban „erős politikai és társadalmi fellépésre” lesz szükség a demokratikus nyilvánosság alapvető szabadságjogainak megvédéséhez.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk