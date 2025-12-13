A Világosság református egyházi műsor december 14-ei ajánlata

A Pátria rádióban vasárnap a 7.05-kor kezdődő műsor témái: reménység az adventben, zenés istentisztelet Dunaszerdahelyen, megemlékezés a 89. életévében elhunyt Erdélyi Géza nyugalmazott református püspökről.

A sötétben tapogatózó világ várja a világosságot és a reménységet. Adventi üzenetét fogalmazza meg igehirdetésében Lévai Attila, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának dékánja, csicsói lelkipásztor.

A szokásos liturgiától eltérő, egy kicsit kötetlenebb és közvetlenebb istentiszteletre hívta a közelmúltban a pozsonyi egyházmegye a gyülekezetek fiataljait és időseit. A dunaszerdahelyi református templomban megtartott délutánon részt vett a Zempléni Református Egyházmegyéből érkező, a Buckaifiket erősitő BuckaBand dicsőítő zenekar. Alkalom kapcsán kérdezzük a Galilea ifjúsági csoport vezetőjét, Langschadl István padány-bögellői lelkipásztort, a Buckaifiket szervező és a BuckaBand zenekart tagjait, Böszörményi Tamás nagykövesdi és Kiss Miklós örösi lelkipásztort.

2025. december 4-én, életének 89. esztendejében megtért az örökkévalóság útjára a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyugalmazott püspöke, dr. Erdélyi Géza. A Pátria rádióban korábban elhangzott beszélgetések részleteivel adózunk emlékének.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya. A Világosság egyházi műsor másnap, 13.05 órakor ismét meghallgatható a Pátria rádióban, illetve az adás után az RTVS hangarchívumából is.

