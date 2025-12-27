A turizmus összekötné a településeket, a vállalkozókat és a kerékpáros turistákat Nyitra megyében

A fenntartható kerékpáros turizmus fejlesztése és Nyitra megye kerékpárosok számára való még szélesebb körű megnyitása a célja azoknak az aktivitásoknak, amelyeket a Nyitra Megyei Turisztikai Szervezet (KOCR Nyitra megye) 2026-ra készít elő. A tervezett programok központi eleme a települések, a helyi szolgáltatók és a kerékpáros turisták összekapcsolása annak érdekében, hogy Nyitra megye egységes és fenntartható kerékpáros régióként jelenjen meg – jelentette ki Lenka Hanková, a kerékpáros turizmus fejlesztéséért felelős menedzser.

A szervezet célja, hogy javítsa az együttműködést az EuroVelo 6 útvonal mentén fekvő közösségek között, amely a megyében az egyik legjelentősebb kerékpáros tengelynek számít. A Helembától a csicsói holtág térségéig húzódó szakaszok a szervezet szerint komoly potenciállal rendelkeznek ahhoz, hogy vonzó megállóhelyekké váljanak a belföldi és a külföldi látogatók számára egyaránt.

„Nyitra megyében számos olyan hely található, amelyeket a kerékpárosok eddig csupán érintettek, de nem fedeztek fel. Ha ezeket ajánlott útvonalak formájában elérhetővé tesszük, és összekapcsoljuk a települések lakóival, valamint a helyi szolgáltatásokkal, természetes módon alakul ki a régió felfedezésének tere”

– fogalmazott Hanková.

A „Cajgluj krajom” elnevezésű kampány már az idei évben elindult egy szakmai workshop-sorozattal, amelyeken polgármesterek, a területi turisztikai szervezetek képviselői, kerékpáros klubok, vállalkozók és civil szervezetek vettek részt. A találkozók középpontjában az EuroVelo 6 útvonal fejlesztése, a Nyitra mente kerékpárút-hálózatának javítása, valamint a szálláshelyek felkészítése állt a kerékpárosbarát szolgáltatások nyújtására.

„Közösen készítjük elő a városok és községek fejlesztési javaslatait, többek között Pat, Dunaradvány, Ebed, Párkány, Helemba, Nyitra, Nyitrabajna és Izsa esetében”

– tette hozzá Hanková.

Az ajánlott szakaszokon haladó kerékpáros turisták számos kiemelkedő látnivalót fedezhetnek fel a régióban. Ezek közé tartozik a komáromi erődrendszer és a hozzá kapcsolódó történelmi belváros, az izsai római katonai tábor, amely Nyitra megye egyetlen UNESCO-világörökségi helyszíne, valamint a Nagyléli-sziget, ahol ökofarm, lovasprogramok és lakókocsis infrastruktúra is várja a látogatókat.

További megállóhelynek számít a pati gőzüzemű átemelő szivattyúállomás, amely technikatörténeti emlék, továbbá Dunaradvány térsége a kilátótoronnyal és a szezonális, különleges csónakos kirándulásokkal. Az útvonal Párkányig folytatódik, ahol a kerékpárosokat termálfürdő, valamint az Esztergom történelmi belvárosára nyíló páratlan panoráma várja.

