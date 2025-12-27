Egy kutatás szerint a szlovákiaiak megosztottak, hogy véget érhet-e jövőre az ukrajnai háború

A szlovákiaiak közel fele nem számít arra, hogy 2026-ban véget érnek a harcok Ukrajnában – derül ki a TASR hírügynökség megbízásából készült közvélemény-kutatásból. A reprezentatív felmérést az AKO ügynökség végezte 1000 fős mintán 2025. december 9. és 16. között.

A válaszadók 43,2 százaléka arra számít, hogy 2026-ban sikerül tűzszünetet elérni és lezárni a fegyveres konfliktust Ukrajnában, míg 47,3 százalék szerint erre jövőre sem kerül sor. A megkérdezettek egy százaléka nem kívánt válaszolni, 8,7 százalék pedig nem tudott állást foglalni a kérdésben.

A kutatás során a következő kérdést tették fel a résztvevőknek: „Számít-e Ön arra, hogy 2026-ban sikerül tűzszünetet elérni és befejezni a harci cselekményeket Ukrajna területén?”

A válaszok alapján 32,4 százalék vélte úgy, hogy valószínűleg sikerül megállapodni a tűzszünetről, további 10,8 százalék pedig biztosra vette, hogy erre sor kerül. Ezzel szemben 31,6 százalék szerint inkább nem sikerül lezárni a konfliktust, míg 15,5 százalék szerint biztosan nem lesz tűzszünet 2026-ban.

Az AKO ügynökség egy évvel korábban, 2024. december 9. és 16. között is végzett hasonló felmérést a TASR számára, ugyancsak reprezentatív mintán. Akkor a válaszadóknak arra a kérdésre kellett reagálniuk, hogy számítanak-e arra, hogy 2025-ben sikerül tűzszünetet elérni és lezárni az ukrajnai harcokat.

A tavalyi kutatásban a megkérdezettek 47,3 százaléka számított arra, hogy 2025 folyamán sikerül megállapodni a tűzszünetről. Ezzel szinte azonos arányban – 46,2 százalék – voltak azok, akik nem tartották valószínűnek a harcok befejezését.

Az idei és a tavalyi adatok összevetése azt mutatja, hogy egy év alatt csökkent azok aránya, akik a tűzszünet elérésében bíznak: míg korábban 47,3 százalék, addig idén már csak 43,2 százalék gondolja úgy, hogy belátható időn belül véget érhet a háború. Ezzel párhuzamosan nőtt azok aránya, akik inkább a harcok folytatására számítanak: ez az arány 46,2 százalékról 47,3 százalékra emelkedett.

A pártpreferenciák alapján jelentős különbségek rajzolódnak ki. Mindkét felmérés szerint az átlagosnál nagyobb arányban számítanak a harcok befejezésére és a tűzszünet megkötésére a Smer–SD, a Hlas–SD, a Republika és a KDH szavazói. Ugyanakkor a Progresívne Slovensko, az SaS, a Slovensko Mozgalom és a Demokraták támogatói körében az átlagosnál többen vélik úgy, hogy az ukrajnai háború a közeljövőben is folytatódni fog.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk