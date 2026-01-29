Új szakaszával bővült az Érsekújvár–Naszvad kerékpárút

Elkészült az Érsekújvár és Naszvad közötti kerékpárút új, 16 kilométeres szakasza, amely a Nyitra folyó mentén vezetve erősíti a régió aktív turisztikai kínálatát – közölte Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke. A fejlesztés a Nyitra–Érsekújvár–Komárom teljes kerékpáros tengelyének részeként valósult meg, amely stratégiai prioritást élvez a megye idegenforgalmi koncepciójában.

A decemberben befejezett építkezés első üteme után a megyei önkormányzat márciusban tervezi az ünnepélyes átadást a nagyközönség számára – jelezte Csenger. A megújult szakasz nemcsak sport- és szabadidős céllal tekinthető jelentősnek, hanem új közlekedési alternatívát is kínál az érintett települések lakóinak és látogatóinak egyaránt.

A kerékpárút a Nyitra bal parti töltésén halad, és közvetlen bringás összeköttetést teremt Érsekújvár és Naszvad között, amely a térség hagyományos fürdőhelyét és termálkomplexumát is érinti. A beruházás fontos lépés abban, hogy a Duna menti-Komáromi hálózattal összekapcsolódva egy még nagyobb, egységes kerékpáros útvonal alakuljon ki – mondták a fejlesztés támogatói.

További szakaszok Martosig – szélesebb hálózat a láthatáron

A munkák ezzel nem érnek véget: a Nyitra megyei vezetés bejelentette, hogy a beruházás folytatódik, és a következő szakasz Martos irányába épül majd tovább. Ez az új összeköttetés tovább növeli a régió turisztikai potenciálját, valamint a helyi lakosság mobilitását. A Naszvad–Martos közti bringaút korábban szintén megkapta a támogatást, amellyel a kerékpárút-hálózat még több települést érint majd.

A fejlesztés egyrészt megfelel a fenntartható közlekedés iránti növekvő társadalmi igényeknek, másrészt hozzájárul ahhoz, hogy a kerékpáros turizmus – amely világszerte a turisztikai kereslet bővülő szegmense – térségünkben is versenyképes alternatívává váljon.

SZE/Felvidék.ma