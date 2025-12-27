Home Régió Zobor-vidéki óévbúcsúztató zarándok-túrára hív a Via Mariae polgári társulás
A felvidéki Mária Út Zobor vidéki hálózatán működő lelkes csapat 5. alkalommal szervezi meg az óévbúcsúztató hálaadó zarándok-túrát Patay Péter vezetésével.

Az év utolsó előtti napján, december 30-án, 10:50 órakor gyülekeznek a zobori tüdőkórház (Nemocnica Nitra Zobor) parkolójában.

A gyalogos zarándoklat útja a Szent Hippolit-kolostor romjainál veszi kezdetét, és a Zobor hegyre vezetve elhalad a Szent Zoerard-András bencés remete forrása és barlangja mellett, majd a Zobor hegyen a Millenniumi emlékmű torzójánál évvégi hálaadó imára kerül sor.

A 4,5 kilométeres túra a kiindulópontnál, a tüdőkórház parkolójában fejeződik be 14:30 órakor.

A szervező szeretettel várja a csatlakozókat.

Információ és jelentkezés: SMS, 0908 132 086.

BK/Felvidék.ma

