A magyar hozomány című kiállítás képekben

A magyar hozomány – kelengyeládák titkai a Kárpát-medencében címmel nyílt meg a balassagyarmati Jánossy Képtár termeiben az a nagyívű tárlat, amely a Kárpát-medence bútorfestői által készített kelengyeládákat mutatja be.
Az ötvenkét alkotó hatvanegy remeke egyes tájegységek tipikus motívumait dolgozza fel. A tárlatra két felvidéki bútorfestő is meghívást kapott. A tárlaton a felvidéki tájegységek gazdag motívumvilága is megjelenik.
A részletes beszámoló ITT olvasható.
