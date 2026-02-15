A magyar hozomány című kiállítás képekben

A magyar hozomány – kelengyeládák titkai a Kárpát-medencében címmel nyílt meg a balassagyarmati Jánossy Képtár termeiben az a nagyívű tárlat, amely a Kárpát-medence bútorfestői által készített kelengyeládákat mutatja be.

Az ötvenkét alkotó hatvanegy remeke egyes tájegységek tipikus motívumait dolgozza fel. A tárlatra két felvidéki bútorfestő is meghívást kapott. A tárlaton a felvidéki tájegységek gazdag motívumvilága is megjelenik.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma