Home Képriport A magyar hozomány című kiállítás képekben
Képriport

A magyar hozomány című kiállítás képekben

Pásztor Péter
Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A magyar hozomány – kelengyeládák titkai a Kárpát-medencében címmel nyílt meg a balassagyarmati Jánossy Képtár termeiben az a nagyívű tárlat, amely a Kárpát-medence bútorfestői által készített kelengyeládákat mutatja be.

Az ötvenkét alkotó hatvanegy remeke egyes tájegységek tipikus motívumait dolgozza fel. A tárlatra két felvidéki bútorfestő is meghívást kapott. A tárlaton a felvidéki tájegységek gazdag motívumvilága is megjelenik.

A részletes beszámoló ITT olvasható. 

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Családi nap az Országházban – képekben

Török hódoltság Gömörben és Nógrádban – a rimaszombati...

Peter Šrámek rimaszombati koncertje képekben

A magyar kultúra napja Léván – képekben

Nem vagyunk bűnösök! – a pozsonyi tüntetés képeken

A Heuréka művészeti magániskola rimaszombati önálló estje képeken

72. Csemadok bál Rimaszombatban képekben

A magyar kultúra napjának ünnepe Putnokon képekben

A Magyar kultúra napja Dunaszerdahelyen – képeken

A Szent László Társulat ajándékozási akciója Feleden

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma