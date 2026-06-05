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Fico és Blanár is visszautasította Magyar Péter kijelentését

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: TASR/Jakub Kotian

Robert Fico kormányfő és Juraj Blanár külügyminiszter is visszautasította Magyar Péter magyar miniszterelnök kijelentését, amely szerint Magyarország „a világ egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos”.

Fico a közösségi hálón úgy fogalmazott, Magyar Péter szavai csak „nagy szavak”, Magyarország északi szomszédja pedig a szuverén Szlovák Köztársaság. A szlovák kormányfő szerint az ilyen „asztaldöngetés” senkinek sem segít, csak növeli a feszültséget egy olyan időszakban, amikor józan észre és pragmatizmusra lenne szükség.

Juraj Blanár külügyminiszter ennél élesebben reagált. A Smer-SD politikusa abszurdnak és a múlt tagadásának nevezte a kijelentést. Mint mondta, Magyarország és Szlovákia határait az első világháború utáni trianoni békeszerződés határozta meg, majd a második világháborút követően ismét megerősítették.

Blanár hangsúlyozta, elutasítja Szlovákia határainak, területi egységének és szuverenitásának bármiféle megkérdőjelezését. Hozzátette, a szlovák–magyar kapcsolatok csak akkor maradhatnak barátságosak és konstruktívak, ha „elhallgatnak az irredentizmus hamis hangjai”, és megszűnik a történelem megkérdőjelezése.

Magyar Péter csütörtökön, a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóján tartott rendezvényen beszélt arról, hogy Magyarországnak jó viszonyra van szüksége a szomszédos országokkal. Szerinte ez az elmúlt években nem mindig valósult meg, és megszakadt a párbeszéd a legfontosabb szövetségesekkel, köztük a visegrádi négyekkel is.

Felvidék.ma/TASR

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