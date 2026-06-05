Fico és Blanár is visszautasította Magyar Péter kijelentését

Robert Fico kormányfő és Juraj Blanár külügyminiszter is visszautasította Magyar Péter magyar miniszterelnök kijelentését, amely szerint Magyarország „a világ egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos”.

Fico a közösségi hálón úgy fogalmazott, Magyar Péter szavai csak „nagy szavak”, Magyarország északi szomszédja pedig a szuverén Szlovák Köztársaság. A szlovák kormányfő szerint az ilyen „asztaldöngetés” senkinek sem segít, csak növeli a feszültséget egy olyan időszakban, amikor józan észre és pragmatizmusra lenne szükség.

Juraj Blanár külügyminiszter ennél élesebben reagált. A Smer-SD politikusa abszurdnak és a múlt tagadásának nevezte a kijelentést. Mint mondta, Magyarország és Szlovákia határait az első világháború utáni trianoni békeszerződés határozta meg, majd a második világháborút követően ismét megerősítették.

Blanár hangsúlyozta, elutasítja Szlovákia határainak, területi egységének és szuverenitásának bármiféle megkérdőjelezését. Hozzátette, a szlovák–magyar kapcsolatok csak akkor maradhatnak barátságosak és konstruktívak, ha „elhallgatnak az irredentizmus hamis hangjai”, és megszűnik a történelem megkérdőjelezése.

Magyar Péter csütörtökön, a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóján tartott rendezvényen beszélt arról, hogy Magyarországnak jó viszonyra van szüksége a szomszédos országokkal. Szerinte ez az elmúlt években nem mindig valósult meg, és megszakadt a párbeszéd a legfontosabb szövetségesekkel, köztük a visegrádi négyekkel is.

Felvidék.ma/TASR