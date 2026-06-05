Olcsóbb lehet a tankolás a szlovákiai kutakon

A töltőállomások árai a jövő héten várhatóan kedvezően alakulnak az autósok számára: stabilizálódhatnak, illetve enyhén csökkenhetnek. Ezt Ondrej Greguš, az XTB pénzügyi piaci elemzője közölte.

„Az olajárak mozgása az USA és Irán közötti, a Hormuzi-szoros megnyitásáról szóló tárgyalásokat övező tartós bizonytalanságot tükrözi. Az elmúlt hetek olajárcsökkenése néhány napos vagy akár többhetes késéssel jelenik meg a töltőállomások áraiban. A szándéknyilatkozat aláírása és a Hormuzi-szoros fokozatos megnyitása esetén az árak további csökkenésére számítunk, a tárgyalások kudarca esetén viszont ismét növekedési nyomás jelentkezhet” – magyarázta.

Pontosítása szerint

a szlovákiai üzemanyagpiac helyzete továbbra is stabil. Az ellátás biztosított, a Slovnaft magas üzemi kapacitással működik. A töltőállomások aktuális árai már kezdik tükrözni az olajárak elmúlt hetekben tapasztalt csökkenését.

„A V4-ek között továbbra is nálunk a legdrágább a benzin: literenként 1,737 euró, szemben Csehország 1,715 eurós, Magyarország 1,687 eurós és Lengyelország 1,418 eurós árával. A gázolaj esetében, literenként 1,648 eurós árral, olcsóbbak vagyunk Magyarországnál, ahol 1,752 euró az ár, és nagyjából Csehországgal vagyunk egy szinten, ahol 1,584 euróba kerül egy liter. Lengyelország továbbra is jelentősen olcsóbb, ott 1,467 euró a gázolaj literje” – ismertette.

Az elemző szerint a hét kulcsfontosságú eseményét az USA és Irán közötti, 60 napos szándéknyilatkozatról szóló tárgyalások jelentik, amelyek meghosszabbítanák a tűzszünetet és megnyitnák a Hormuzi-szorost.

Donald Trump amerikai elnök visszaküldte a dokumentum tervezetét az iráni félnek, pontosabb kötelezettségvállalásokat kérve a nukleáris program terén, valamint azt, hogy Irán a dokumentum aláírását követően azonnal szüntesse meg ellenőrzését a szoros felett. A megállapodás így továbbra sem zárult le.

„A Brent típusú kőolaj ára az elmúlt hetekben jelentősen csökkent a korábbi csúcsértékekhez képest, és jelenleg hordónként, azaz 159 literenként mintegy 97 dollár körül mozog, ami kedvező jelzés az európai üzemanyag-fogyasztók számára. A diplomáciai előrelépés ellenére azonban a Hormuzi-szoroson keresztüli közlekedés továbbra is korlátozott, az energiapiacok pedig továbbra is érzékenyen reagálnak a tárgyalásokról érkező minden új jelzésre” – tette hozzá az XTB elemzője.

SZE/Felvidék.ma/TASR