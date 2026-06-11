Fico: napirenden van a tranzakciós adó eltörlése

A tranzakciós adó eltörlését fontolgatják, de csak azzal a feltétellel, hogy elegendő pénzügyi forrást találnak a 400 millió eurós állami költségvetési kiesés fedezésére – jelentette ki Robert Fico (Smer-SD) szlovák miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján, amelyet a poprádi Tatravagónka vállalatnál tett látogatása során tartott, amiről ITT olvashatnak bővebben.

Hangsúlyozta, hogy a tranzakciós adó eltörlése napirenden van. Ha a kormány megállapodik a feltételekről, bízik benne, hogy ezt a lépést is meg tudják tenni.

A kormányfő tárgyilagos és racionális párbeszédet kért a munkáltatók és a kormány között a növekedést ösztönző intézkedések és a vállalkozói környezet javítását célzó lépések kidolgozása során.

„Nem lehet azt várni, hogy mi holnap olyan mértékben csökkentjük az adókat és járulékokat, hogy az állami költségvetés bevételei 3 vagy 4 milliárd euróval essenek vissza. Ez egyszerűen nem megy. Értem, hogy az adók és járulékok erőteljes csökkentése öt-tíz év múlva hozna valamilyen hatást. De ami az egy-, illetve kétéves hatást illeti, az hatalmas kieséseket jelentene az állami költségvetésben, és problémákat okozna a szociális állam céljainak teljesítésében” – fogalmazott Fico.

Alexej Beljajev, a Tatravagónka igazgatótanácsának elnöke, az Ipari Szövetségek és Közlekedés Szövetségének elnöke hozzátette: a vállalkozóknak jelenleg segítségre van szükségük. Megjegyezte, hogy a támogatás egyik prioritása a vállalati kutatás-fejlesztés.

„Az Ipari Szövetségek Szövetségének elnökeként azt kértük a szlovák kormánytól a kutatás kapcsán, hogy vállalati szinten nem lehetne-e 100 százalékról 200 százalékra emelni a beruházások után érvényesíthető levonást. Ez nem jelentene különösebben nagy költséget. Kiszámoltuk, hogy ez évente talán további 15–20 millió eurójába kerülne a költségvetésnek” – ismertette Beljajev.

A miniszterelnök hozzátette, hogy ez a kérés szerepel azoknak az intézkedéseknek a listáján, amelyek hatással vannak az állami költségvetésre, és amelyeket az állami költségvetéssel összefüggésben szeretnének elfogadni.

SZE/Felvidék.ma/TASR