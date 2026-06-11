Robotizált festősort indít a poprádi Tatravagónka

A poprádi Tatravagónka a Szlovák Környezetvédelmi Felügyelőség próbaüzemi jóváhagyása után üzembe helyezi egyedülálló robotizált festősorát. Az új csarnok és maga a gyártósor már készen áll. A próbaüzemre 2026 júniusában kerül sor, ez a használatbavételi eljárás része. A csaknem 13 millió eurós beruházást a társaság saját forrásból valósította meg. A regionális beruházási támogatásról szóló törvény alapján a következő években a kormány döntése nyomán adókedvezményt érvényesíthet a beruházással összefüggésben.

„A robotizált festősor megszünteti a vasúti teherkocsik gyártásában ismert szűk keresztmetszetet, ami közvetlen hatással van a gyártási kapacitásunk növelésére. Egyúttal teret teremt új munkahelyek létrehozására is, különböző új szinteken. Összesen 55 új munkahely létrehozását tervezzük, miközben alapvetően megváltoztatjuk a festéshez kapcsolódó munkaszerkezetet. A kézi munkáról magasabb hozzáadott értékű pozíciókra térünk át. Ilyenek lesznek például a robotprogramozói állások” – mondta Alexej Beljajev, a Tatravagónka igazgatótanácsának elnöke.

Hozzátette,

jelenleg Európában egyetlen vasúti teherkocsigyártó sem használ ilyen nagy és korszerű robotizált festősort.

A társaság szerint az automatizált festés nemcsak a gyártás százszázalékos ismételhetőségét és kapacitásának növelését hozza magával, hanem nagy pontosságot, alacsonyabb anyagfelhasználást, valamint kedvezőbb környezeti paramétereket és jobb munkabiztonságot is.

Beljajev szerint a vállalat ezzel akár nullára csökkentheti a hígítók használatát, a festékveszteséget pedig akár 50 százalékkal mérsékelheti. A robotizált sor 30 százalékkal növeli a festőüzem kapacitását, ami a teljes gyártási folyamatban akár 15 százalékos kapacitásbővülést eredményezhet.

A robotizált sor a hagyományos festőüzemhez képest jelentősen környezetkímélőbb is, és munkavédelmi szempontból számos előnyt jelent.

A robotizált festősor projektjét a Tatravagónka 2024 februárjában indította el a technológia megrendelésével, majd megkezdte az új festőcsarnok építését.

„Már csaknem három éve annak, hogy elkezdtünk dolgozni ezen a projekten, és ez nemcsak az egyik legnagyobb, hanem bátran mondhatom, az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb projektje is számunkra. A gyártás robotizálása és automatizálása, valamint a mesterséges intelligencia elemeinek bevezetése ma már az olyan vállalatok számára, mint a miénk, elengedhetetlen. Örülünk, hogy ezen a területen is megerősítjük európai vezető szerepünket” – tette hozzá Beljajev.

A gyárat Robert Fico miniszterelnök is meglátogatta, aki helyszínen tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az automatizáció és a robotizáció az egyik válasz lehet az akut munkaerőhiányra. Közlése szerint a szlovák iparból 130 ezer ember hiányzik. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy a kormány 2024 végén több mint ötmillió eurós beruházási támogatást hagyott jóvá adókedvezmény formájában. Fico szerint Szlovákiában működik Európa legnagyobb vagongyártója; a Tatravagónka ma az európai piac több mint 45 százalékát fedheti le, éves szinten 4000 vagont és 10 000 forgóvázat gyártva.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk