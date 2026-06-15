Új ápolási otthon nyílt Csízben és megkezdődött egy hospice építése

Ünnepélyes keretek között adták át június 15-én a csízi jódos gyógyfürdő területén kialakított új Mária Ápolási Gondozási Otthont, egyúttal jelképesen megkezdődött egy új hospice intézmény építése is.

A beruházás célja, hogy bővítse az egészségügyi és szociális ellátások elérhetőségét a Besztercebányai kerület déli járásaiban, elsősorban a Rimaszombati és a Tornaljai régió lakosai számára.

Az új intézmény 33 férőhellyel rendelkezik, és korszerű egészségügyi, valamint ápolási szolgáltatásokat nyújt majd a hosszabb távú gondozásra szoruló betegeknek.

Az otthon a fürdőparkban található egykori gyógyépületek felújításával jött létre.

Az eseményen részt vett mások mellett Kamil Šaško egészségügyi miniszter, valamint a volt szlovák államfő, Ivan Gašparovič. A program részeként emlékfákat ültettek a fürdőpark Személyiségek sétányán, a község pedig tiszteletbeli polgári címet adományozott Ivan Gašparovič és Rudolf Schuster egykori köztársasági elnököknek.

A most induló hospice 20 férőhelyes lesz

Az intézmény a tervek szerint 2026 végére készül el. A palliatív ellátásra, vagyis a gyógyíthatatlan betegek életvégi gondozására szakosodik majd. A beruházók szerint a létesítmény a Besztercebányai kerület egyik kevés speciális hospice-központja lesz.

Mind az ápolási otthon, mind a készülő hospice működésének középpontjában a betegközpontú ellátás áll.

A hozzátartozók számára lehetőséget biztosítanak arra, hogy szeretteik mellett lehessenek a kezelés, illetve az életvégi gondozás időszakában is. Az ellátást főként a Gömör és Dél-Szlovákia térségéből származó egészségügyi szakemberek biztosítják majd.

Modern nyári strandfürdő és pihenőmedencék is várják az érdeklődőket

A Csízi Gyógyfürdő (Kúpele Číž) Európa egyik balneológiai különlegességének számít egyedülálló jódos-brómos ásványvizének köszönhetően. A gyógyforrást 1862-ben teljesen véletlenül fedezte fel egy helyi lakos kútfúrás közben, a víz kivételes összetételét pedig később nemzetközi szinten is elismerték.

A fürdő festői környezetben, egy kiterjedt park közepén fekszik, épületeit pedig ma is a 19. század végének jellegzetes svájci stílusú építészete határozza meg. A térség különlegessége, hogy a szlovákiai gyógyfürdők közül itt a legmagasabb a napsütéses órák száma.

A csízi szakosított kórház egész évben fogad felnőtt és gyermek pácienseket, elsősorban mozgásszervi betegségek, idegrendszeri rendellenességek és pajzsmirigy-megbetegedések kezelésére.

A gyógykezelések mellett a látogatók modern nyári strandfürdőt és pihenőmedencéket is igénybe vehetnek, emellett sportolási lehetőségek, hippoterápia és egy helyi művészeti galéria is színesíti a kínálatot.

A most átadott ápolási otthon és a tervezett hospice megépítésével a Csízi Gyógyfürdő a jövőben még komplexebb egészségügyi központtá válhat.

Kupeleciz.sk / HE, Felvidék.ma