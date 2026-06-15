Több együttműködési memorandumot írt alá India és Szlovákia

Miniszteri és államtitkári szinten több együttműködési memorandumot írt alá hétfőn India és Szlovákia a védelem, a felsőoktatás és a digitalizáció területén. A memorandumokat Narendra Modi indiai kormányfő pozsonyi látogatásán cserélték ki, Modi egyúttal hivatalos indiai látogatásra hívta Robert Fico kormányfőt.

Fico leszögezte, alaposan felkészül az útra, mert az indiai-szlovák kapcsolatok erősítésének fontos pillanata lesz.

A memorandumok között szerepel a munkaerő-mobilitási együttműködésről szóló egyetértési megállapodás, a felsőoktatási és kutatási együttműködésről szóló megállapodás, valamint az audiovizuális alkotások területére vonatkozó, a 2026 és 2030 közötti időszakra szóló megállapodás is.

„Ma megállapodtunk a Szlovákia és India közötti együttműködés egy szinttel magasabbra emeléséről, és nevezhetjük ezt stratégiai megállapodásnak vagy bármi másnak, maga a tény, hogy a világ legnépesebb országának kormányfője népes delegációval érkezett hozzánk, önmagában magasabb szintre emeli az együttműködésünket” – szögezte le Fico.

Elsősorban a digitalizációval és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tapasztalatok cseréjét emelte ki, amelyben szerinte India világelsővé válik. „Önök lehagyják az olyan fejlett nyugati országokat, mint Franciaország vagy Németország, de a világ más fejlett országait is. (…) Arra fogom kérni az érintett szlovák minisztériumokat, hogy tegyenek maximális erőfeszítéseket ennek a lehetőségnek a kiaknázására” – tette hozzá a szlovák kormányfő.

A digitális technológiákkal kapcsolatos megállapodás szintén új lehetőségeket teremt Modi szerint a digitális központi infrastruktúra területén.

„Örülök, hogy specifikus indiai tanszék jön létre a kassai egyetemen. Az a közös elképzelésünk, hogy a mesterséges intelligencia olyan eszközzé válik, amely segíti az emberiséget és a fejlődést” – folytatta Modi.

Hozzátette, a mesterséges intelligencia jövőjét nem szabad csak az innovációnak meghatároznia, a bizalmon, a felelősségen és az emberi méltóságon kell alapulnia. A hadiiparban való bőséges együttműködési lehetőségek is érdeklik. „Aki szuverén politikát akar folytatni, annak gondoskodnia kell a saját biztonságáról is, tisztában vagyok az ezen a területen folytatott együttműködés jelentőségével és támogatom” – jegyezte meg.

A védelmi együttműködés Módi szerint a kölcsönös bizalom és a stratégiai közeledés bizonyítéka. „Örülök, hogy ezen a fontos területen is szándéknyilatkozatot írtunk alá. Ez újabb lökéseket ad a további együttműködésnek, a közös fejlesztésnek és gyártásnak, a két védelmi minisztérium és a védelmi ipar kooperációjának” – mondta az indiai kormányfő.

Szintén mindketten üdvözölték az atomenergetikai együttműködést. Módi úgy véli, nagy potenciálja van az űrkutatás területén való együttműködésnek is.

„Indiában példa nélküli gyorsasággal fejlődik az űrkutatás, és szeretném meghívni a szlovákiai cégeket, hogy vegyenek részt benne” – mondta az indiai kormányfő. Emlékeztetett, hogy 2017-ben India bocsátotta fel az első szlovák műholdat.

A szlovák kormányfő felhívta a figyelmet, hogy a Szlovákia és India közötti kétoldalú kereskedelem is növekszik. Fico szerint az elmúlt öt évben az ötszörösére nőtt. Fico szintén üdvözölte az EU és India közötti szabadkereskedelmi megállapodást, és Szlovákia mindent megtesz, hogy minél hamarabb megvalósuljon.

„Rengeteg autógyár működik nálunk, és pontosan ez az egyik terület, ahol 10 százalékos vámok kivetéséről született megállapodás, ami előnyös számunkra” – tette hozzá.

Emellett szlovákiai letelepedésre biztatta az indiai befektetőket, mert kedvező feltételekre számíthatnak. Modi szerint a Szlovákiában élő indiaiak komoly többletet nyújtanak a szlovák gazdaságnak és társadalomnak, és azt állítja, a két ország hamarosan véglegesíti a társadalombiztosításról szóló memorandumot.

Fico kiemelte India szuverén politikáját és nagyra tartja, milyen hangsúlyt fektet a nemzetközi jog betartására. „Csak a nemzetközi jog betartásával rendezhetjük a nemzetközi konfliktusokat és az ellentéteket” – szögezte le.

A szlovák kormány támogatja az ENSZ megreformálását, és meggyőződése, hogy Indiának állandó tagságot kell kapnia az ENSZ Biztonsági Tanácsában. Modi szerint India és Szlovákia szorosan összehangolja lépéseit a globális színtéren, és egyetértenek abban, hogy minden erőszakos konfliktust fontos békés, nyugodt úton rendezni. A két kormányfő abban is egyetért, hogy a globális szervezetek működését újra kell definiálni a valóságnak és a 21. század kihívásainak megfelelően. „Ezzel összefüggésben együttműködünk a globális törekvések erősítésén” – jegyezte meg az indiai kormányfő.

TASR/Felvidék.ma