Folytatódik az eperjesi katonai kórház építése

Robert Kaliňák (Smer-SD) védelmi miniszter szerint sikerült megszüntetni azokat a hiányosságokat, amelyek akadályozták az új eperjesi katonai kórház építését, így a munkálatok jelenleg is folytatódnak.

„Úgy gondolom, teljes erővel zajlik a munka. Nincsenek friss fényképeim, de tudomásom szerint valamennyi problémás kérdést sikerült rendezni, és folytatódik az építkezés” – mondta a miniszter. Tájékoztatása szerint augusztus folyamán ellenőrzési napot tarthatnak az építkezésen, amelyen felmérnék, miként birkóztak meg az új kivitelezők a feladattal. „Az eddigi információim szerint problémamentesen” – jegyezte meg Kaliňák.

Az új eperjesi katonai kórház építését tavasszal ideiglenesen leállították, miután ellenőrizték az épület tartószerkezeti elemein végzett munkák minőségét.

A problémát egyes tartóoszlopok jelentették. A miniszter később közölte, hogy a nem javítható oszlopokat eltávolítják és újakkal helyettesítik, a többit pedig helyreállítják.

A kialakult helyzet miatt megszüntették az együttműködést a szerződtetett kivitelezővel, az építkezést pedig egy új vállalatcsoport vette át. A beruházás második szakaszára a védelmi minisztérium közbeszerzési eljárást hirdetett.

A kórház építése júniusban indult újra, és megkezdték a sérült oszlopok eltávolítását is. A védelmi tárca tárgyalásokat kezdett a korábbi kivitelezővel a szerződésből eredő kötelezettségek rendezéséről, és azt sem zárta ki, hogy az ügy bíróság elé kerülhet.

A korábbi kivitelező törvénytelennek, megalapozatlannak és idő előttinek nevezte a szerződés felmondását. Állítása szerint azoknak az oszlopoknak a betonja, amelyek miatt megszüntették vele a szerződést, megfelel a tervdokumentációban előírt szilárdsági követelményeknek.

A rendőrség az építkezéssel összefüggésben közveszélyokozás bűntette miatt folytat büntetőeljárást.

SZE/Felvidék.ma/TASR