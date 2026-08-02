Már csak egy gépegység termel Pakson, Szlovákia segítséget ajánlott Magyarországnak

Szlovákia kész segítséget nyújtani Magyarországnak az energiaválság kezelésében – közölte szombat este Robert Fico szlovák miniszterelnök. A felajánlás hátterében a Paksi Atomerőmű fokozatos leállítása áll: vasárnap hajnalban az utolsó előtti termelő gépegységet is lekapcsolták, így délelőtt már csak egyetlen egység termel villamos energiát.

A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt vasárnap hajnali 1.30 órakor leállították az utolsó előtti termelő gépegységet. A Paksi Atomerőmű teljesítménye ezzel a normális körülmények közötti mintegy 2000 megawattról hozzávetőleg 215–240 megawattra csökkent. A vasárnap délelőtti adatok szerint tehát az erőmű még nem állt le teljesen, egy gépegysége továbbra is működött.

Magyar Péter miniszterelnök szombat éjszaka azt közölte, hogy

a Paksi Atomerőművet vasárnap, 44 éves működése során először teljesen le kell állítani. A még működő utolsó egység lekapcsolásának pontos időpontját azonban nem jelentették be.

A teljesítménycsökkentésre és a blokkok fokozatos leállítására azért van szükség, mert a Paksi Atomerőmű hűtését biztosító Duna vízszintje rendkívüli mértékben lecsökkent. Bár a folyóban lévő vízmennyiség elvileg elegendő lenne a hűtéshez, a vízkivételt biztosító szivattyúk szívócsonkjai a jelenlegi vízállásnál már nem tudják megfelelően ellátni feladatukat.

Az erőmű közlése szerint a teljes leállás nem jelent nukleáris veszélyhelyzetet. A leállított blokkok hűtéséről továbbra is gondoskodni kell, ehhez azonban lényegesen kevesebb víz szükséges, mint az energiatermelés közben. Az alacsony vízállás idejére külön szivattyúkat is készenlétbe helyeztek. A blokkokat a Duna vízszintjének emelkedése után fokozatosan indíthatják újra.

Robert Fico szombat esti bejegyzésében úgy fogalmazott, nagyon szoros figyelemmel követi a magyarországi energiaválságot, és

Szlovákia teljes szolidaritásáról, valamint segítőkészségéről biztosította Magyarországot.

„A Paksi Atomerőmű teljes leállításának lehetősége, amelyre a hűtéshez szükséges dunai víz hiánya miatt kerülhet sor, példátlan energetikai válsághelyzet elé állíthatja Magyarországot” – figyelmeztetett a szlovák kormányfő.

Fico egyeztetett Denisa Saková miniszterelnök-helyettessel, gazdasági miniszterrel, valamint Branislav Strýčekkel, a Szlovák Villamos Művek vezérigazgatójával és igazgatótanácsának elnökével is.

A szlovák miniszterelnök közlése szerint a mohi és a jászlóapátszentmihályi – Jaslovské Bohunice-i – atomerőműveket nem fenyegeti hasonló válsághelyzet.

A szlovákiai létesítmények reaktorainak hűtését ugyanis a paksitól eltérő műszaki megoldással biztosítják, ezért azok a tervezett üzemrend szerint működnek.

A magyar villamosenergia-rendszerben közben életbe lépett a jelentős üzemzavarok esetére kidolgozott protokoll. Valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőművet működésbe vagy készenlétbe helyezték, az ipari nagyfogyasztóktól pedig fogyasztásuk csökkentését várják el. A lakossági korlátozások csak a lehetőségek kimerülése után következhetnek.

A magyar kormány hétfőtől a legkritikusabb, 17 és 22 óra közötti időszakban leállítja a vasúti teherforgalmat, az államigazgatásban pedig – ahol ez megoldható – három napra otthoni munkavégzést rendeltek el. Az állami intézmények díszkivilágítását és nélkülözhető világítását szintén lekapcsolják.

SZE/Felvidék.ma/TASR/MTI