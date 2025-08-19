„Legyen ez az ünnep a közös összetartozás forrása”

Szent István ünnepe a nemzeti identitás, a közösségi összetartozás és a megmaradás szimbóluma. Ennek üzenetéről, és a közösségépítés mai kihívásairól beszélgettünk Furik Péterrel, a Magyar Szövetség Tőketerebesi járási elnökével.

Mit jelent Ön számára Szent István öröksége és az államalapítás ünnepe?

Szent István számomra a keresztény alapokon nyugvó magyar államiság megszületésének és a magyar nemzet megmaradásának a megtermtője a Kárpát-medencében. Ő volt aki felismerte , hogy a magyarság megmaradásának és felemelkedésének feltétele a keresztény hitre épülő állam. Az általa lefektetett alapok biztosították, hogy a magyar nép több mint ezer éve megőrizte önazonosságát és kultúráját a Kárpát-medencében.

Az államalapítás ünnepe számomra a magyarok összetartozásának a jelképe. Ezen a napon együtt emlékezünk múltunk nagy alakjaira és nem csak Szent Istvánra, közösen tisztelgünk hagyományaink előtt, és megerősítjük elköteleződésünket a nemzeti értékek iránt. Egy közösség ereje a közös gyökerekben, a közös emlékezetben és a közösen vállalt célokban rejlik – augusztus 20-ában mindez egyszerre van jelen.

Úgy vélem, hogy Szent István öröksége ma is arra hív bennünket, hogy felelősséggel építsük tovább közös jövőnket a hagyományokat tiszteletben tartva, de a jelen kihívásaira is válaszokat keresve itt a Kárpát-medencében.

Hogyan látja, mennyire tudjuk ma, a 21. században méltón megélni ezt az ünnepet itt, a Bodrogközben?

Úgy vélem, hogy a Bodrogközben – ahol a hagyományok, a közösségi összetartozás és a nemzeti identitás különösen erős gyökerekkel bír – méltó módon tudjuk megélni Szent István örökségét és az államalapítás ünnepét. A Bodrogköz településein évről évre megrendezett ünnepi programok, megemlékezések, szentmisék és kulturális rendezvények azt mutatják, hogy fontos számunkra a közös múlt ápolása.

Ezek az alkalmak lehetőséget teremtenek, hogy megerősítsük összetartozásunkat, átadjuk értékeinket a fiatalabb generációknak, és kifejezzük nemzeti büszkeségünket. Közösségeinkben továbbra is él az az igény, hogy tisztelettel és elkötelezettséggel forduljunk múltunk nagy alakjai és nemzeti ünnepeink felé. Augusztus 20-a továbbra is a közös értékekre, magyarságunkra, a történelmi felelősségre és a jövőépítés fontosságára emlékeztet bennünket – itt, a Bodrogköz szívében is.

Milyen üzenetet hordoz Szent István intelme a mai közösségépítés és a magyarság megmaradása szempontjából?

Szent István Intelmei ma is élő és aktuális tanítások, amelyek arra ösztönöznek bennünket, hogy emberi, erkölcsi és közösségi szinten is felelősséget vállaljunk egymásért és a magyarság jövőjéért. Ha ezeket az elveket – nyitottság, alázat, tisztelet, szeretet – a mindennapi életben is gyakoroljuk, akkor nemcsak megőrizzük örökségünket, hanem tovább is tudjuk építeni azt. Az intelmek üzenete tehát ma is világos: hosszú távú fennmaradásunk és közösségeink megerősítése csak akkor lehetséges, ha a keresztényi alapokat, kölcsönös tiszteletet nemcsak hirdetjük, hanem meg is éljük a mindennapokban.

Milyen üzenetet fogalmazna meg a Bodrogköz lakossága számára Szent István ünnepén?

Szent István ünnepe az egyik legfontosabb nemzeti ünnepünk, amely nem csupán az államalapításra emlékeztet, hanem arra az értékrendre és közösségi szellemre is, amely évszázadokon át megőrizte nemzetünk egységét. Ezen a napon közösen tisztelgünk nagy királyunk előtt, aki példát mutatott bátorságból, hitből és felelősségvállalásból. A Bodrogközben élő magyar közösség számára különösen fontos ez az ünnep, hiszen itt a hagyományok ápolása, a helyi kultúra megőrzése és a közösség összetartása mindennapi életünk része. E nap arra hív bennünket, hogy erősítsük meg nemzeti identitásunkat, ápoljuk értékeinket, és együttes erővel építsük jövőnket.

Kívánom, hogy Szent István öröksége ösztönözzön minden bodrogközi embert arra, hogy felelősen formálja a közösség és a magyarság jövőjét. Legyen ez az ünnep a közös összetartozás forrása.

Hogyan lehet ma a közösségi összetartást és a nemzeti identitást erősíteni a mindennapi kihívások mellett?

A jelenkorban, amikor a gyors változások és kihívások számos területen próbára teszik közösségünket, különösen fontos, hogy tudatosan építsük és ápoljuk összetartozásunkat és nemzeti identitásunkat a hagyományokra alapozva. A közösségi összetartás és nemzeti identitás erősítése ma is mindannyiunk feladata, közös munka, amelyben minden egyes tagnak szerepet kell vállalni. Ezért nagyon fontos, hogy a fiatalokat (ők a jövőnk) is közelebb hozzuk értékeinkhez, így együtt erősíthetjük identitásunkat, ápoljuk hagyományainkat.

Takács István/Felvidék.ma