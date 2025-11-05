A diák, aki húszévesen határ menti nagykövet lett

Napi téma a mai fiatalság. Leginkább az érett korúaknál, akiknek nehéz felfogniuk a megváltozott és felgyorsult világot. Az átlagos vélemények – főleg a Z generációs ifjakról – gyakran aggodalmat, félelmet keltők. Joggal, mert színes és kevert lett a világ, minden megváltozott: s ebbe nő bele a mai generáció.

Vannak kivételek – nem is kevesen, de talán nem vesszük annyira észre, mint a rossz példákat (mert azok aggasztóak).

Minden iskolában, közösségben vannak kimagasló tudású, érdeklődésű, elszánt fiatalok. Ilyen a párkányi Ady Endre Alapiskolából és a Párkányi Gimnáziumból indult Mitták Gábor is.

Gábor már kisiskolás korában sok minden iránt érdeklődött: tíz évig volt néptáncos, járt zeneoktatásra, rajzra, színjátszókörbe, emellett szlovák és angol korrepetálásra is. Állítólag ő már tizenhat éves korában tudta, melyik főiskolát választja, s ennek alapján próbálta alakítani az életét. A budapesti angol nyelvű IBS Nemzetközi Üzleti Főiskolán kezdte meg tanulmányait, ahol üzleti menedzsment és nemzetközi kapcsolatok témakörben tanul, immár második éve.

Az angol nyelv nem okozott problémát neki. Mint elmondta, iskoláiban jó alapokat kapott, magántanárával pedig bővítette nyelvi ismereteit. A kisvárosi (sőt falusi gyökerekkel rendelkező) ifjúnak a budapesti zsongás sem okozott gondot, az egyetemi szellemiséget élvezte első perctől kezdve. Tenni, akarni, kitekinteni, lehetőségeket keresni – ez az ő profilja. S pályázatokat böngészve rátalált. Erről így vallott találkozásunk alkalmával és a közösségi oldalán:

„Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy mától hivatalosan is a Magyar ENSZ Ifjúsági Küldötti Program csapatában dolgozhatok tovább ifjúsági tanácsadóként! Ebben a szerepben a két küldött, Wettstein Annamária (senior) és Balogh Péter (junior) delegált munkáját fogom segíteni a következő hónapok során. Izgatottan várom a közös munkát, hogy tanuljak, képviseljek, és hozzátegyek valami igazit, valósat közös ügyeinkhez.

A helyi közösségekért végzett munka újabb szintre lép: a régióm hangját mostantól az Európai Bizottság Cross-Border Ambassadors programjában is képviselhetem, mint határ menti nagykövet. A programot a DG REGIO (Border Focal Point Network) működteti, s célja, hogy elősegítse a határon átnyúló együttműködést, és erősítse a közösségek közötti párbeszédet – megmutatva, hogy a határok nem elválasztanak, hanem összekötnek. Ebben lesz középpontomban a Párkány–Esztergom térség.

A következő napokban és hetekben iskolákba látogatok, fiatalokkal, kultúrában működő emberekkel és helyi vezetőkkel találkozom. Előadásokat, beszélgetéseket tartok, hogy közösen gondolkodjunk, miként segítenénk közös ügyeinket.

Az első találkozóra Muzslán került sor, ahol Farkas Iván, a község polgármestere és Nyitra megye képviselője fogadott. Ezt követték az egyeztetések Párkányban Szabó Eugennel, a város polgármesterével és Blaháková Dominika alpolgármesterrel, majd Esztergomban Kotán-Wieszt Eleonórával és Thibaud Roche-sal, az esztergomi polgármesteri kabinet képviseletében.

Ezzel párhuzamosan továbbra is folytatom munkámat az ENSZ Ifjúsági Küldötti Program ifjúsági tanácsadójaként, ahol a fiatalok bevonásán és a helyi közösségek láthatóságán és összekapcsolásán dolgozom.”

Gábor ugyanis ez év júliusában egy másik fontos, jelentős, megtisztelő megbízatást kapott: megválasztották őt a Magyar ENSZ Ifjúsági Küldötti Program egyik tanácsadójának, melyben társaival együtt lehetősége van az alábbi témakörökkel ismerkedni, foglalkozni: fiatalok hangja, mentális egészség, fenntarthatóság, önkéntesség nemzetközi képviselet, részvétel és felelősség, kapocs az ENSZ-hez.

Mitták Gábor egyetemista, határ menti nagykövet, valamint ifjúsági tanácsadó. Adyt idézve szabadon: elindult az értől… s kívánjuk, hogy ifjú életében elérjen az óceánhoz.

A képességei adottak, az alapokat megkapta a magyar alap- és középiskolában, a lehetőséget, támogatást – pedig mint vallotta: drága szüleitől, családjától…

Sok sikert kívánunk neki tervei, álmai megvalósításához!

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma