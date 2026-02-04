Írd meg a családod igaz történetét az Életmese pályázatra!

A Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete idén már 18. alkalommal hívja alkotásra mindazokat, akik hiteles és őszinte történeteken keresztül mutatják be a családjuk múltját, jelenét és jövőjét meghatározó eseményeket.

A szervezők célja, hogy a személyes sorsokon keresztül kirajzolódó közös tapasztalatok megőrződjenek és továbbadhatók legyenek a fiatalabb nemzedékek számára. A tapasztalatok szerint a beérkező írások nemcsak értékes kordokumentumok, hanem élvezetes, gyakran inspiráló olvasmányok, amelyek kézzelfogható módon erősítik a családi és nemzeti összetartozás tudatát.

A Kárpát-medencei Életmese írói pályázat mára egy olyan alkotói fórummá vált, ahol a személyes történetmesélés közösségi értékké emelkedik.

A kiírás négy korosztályban és két témakörben kínál bekapcsolódási lehetőséget. A pályázók rendszerint személyes hangvételű, mély érzelmi rétegeket megmozgató írásokban osztják meg – a Kárpát-medence különböző térségeiből – saját életútjuk meghatározó fejezeteit, ezzel egy sokszínű, élő emlékezeti hálót hozva létre.

A pályázók két téma közül választhatnak: A szülők, nagyszülők, dédszülők életmeséi; Amikor kicsi voltál / Amikor kicsi voltam… Az írások bármilyen műfajban benyújthatók, legfeljebb 20 oldal terjedelemben, négy korcsoportban: 10 év alattiak; 10–14 évesek; 14–38 évesek; 38 év felettiek.

A pályaműveket a kitöltött adatlappal 2026. február 1. és április 20. között lehet beküldeni doc vagy .rtf formátumban az eletmese2026@gmail.com címre. A legjobb alkotásokat minden korcsoportban díjazzák. Az eredményhirdetésre 2026. május 15-én kerül sor.

Az online adatlap ITT érhető el. Ennek ellenére befogadják a hagyományosan kitöltött adatlappal érkező pályázatokat is! Az előző évek legjobb írásaiból szerkesztett kötetek a „Mosolyvirág” honlapján érhetők el. A pályázat egyik támogatója a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ).

Sajtóközlemény/Felvidék.ma