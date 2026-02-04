Home Itt és Most Vasárnap kezdődik a Házasság hete
„A házasság Isten csodálatos ajándéka”

A Házasság hete egy olyan különleges és személyes ünnep, amelyben nem csupán egy dátumot, hanem az emberi kapcsolatok mély értékét ünnepeljük. Idén február 8-a és 15-e között tartjuk számos eseménnyel.

A házasság Isten csodálatos ajándéka, amelyben a szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás mindennapi valóságként bontakozhat ki egy férfi és egy nő életében. Erre mindenkor érdemes a figyelmet ráirányítani, de útjára kelt egy kezdeményezés is több mint két évtizede Nagy-Britanniából, és évente, Valentin-nap környékén világszerte — immár 4 kontinens 21 országában — célzottan is felhívják a figyelmet a házasság és a család fontosságára. Magyarországon 2008 óta szervezik meg ezt a hetet, amely a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásán alapul. A nyitórendezvényre ezúttal Érden kerül sor.

A Felvidéken mások mellett a Szövetség a Közös Célokért társulás is rendszeresen csatlakozik a programsorozathoz.

Egy érték, ami túlmutat a hét napjain

Az idei, 2026-os Házasság hete mottója: „A hűség szabadsága” — egy olyan gondolat, amely arra ösztönöz, hogy a házastársak ne csupán kötelezettségként, hanem az egymás iránti elköteleződés mélyebb, szabadságot adó élményeként éljék meg a tartós kapcsolatot.

A szervezők szemlélete szerint a hűség nem a korlátokhoz kötődő fogalom, hanem az egymás iránti bizalom, a közös épülés és stabilitás forrása — amely mentális jólétet és érzelmi biztonságot teremt mindkét fél számára.

A magyarországi szervezőbizottságban több háttérszervezet vesz részt — többek között a Bibliai Házassággondozó Szolgálat, a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz), a Magyar Katolikus Házas Hétvége és más egyházi, illetve civil csoportok — melyek együttesen segítik a programok szervezését és minél szélesebb körű elérését.

A Házasság hete Facebook-oldalán dr. Tapolyai Emőke pszichológus, a Kandela Központ alapítója és szakmai vezetője február 10-én, kedden, 18 órakor tartja házasság heti online előadását, ami a hűség egy egész más dimenziójába kínál betekintést és hív közös gondolkodásra.

A további előadások témái között megtaláljuk többek között a megcsalás megelőzését, a házasságban való kommunikációt, valamint a párkapcsolatok mindennapi örömeiről és kihívásairól folytatott őszinte beszélgetéseket is.

 

„A hűség több mint ígéret” — Mit mondanak a szervezők?

Dr. Herjeczki Kornél, a Házasság hete mozgalom országos koordinátora és a Harmat Kiadó igazgatója, aki a rendezvénysorozat egyik meghatározó arca, gyakran emeli ki a hűség jelentőségét nem csupán esküvési fogadalomként, hanem mindennapi döntésként is.

Ezúttal is elmondta, hogy a hűség a párkapcsolatban olyan stabilitást és biztonságot ad, amely elősegíti a lelki egyensúlyt és a konfliktusok bölcs kezelését — és ez nem csupán elméleti gondolat, hanem a hét során több előadás és tapasztalatmegosztás központi témája is lesz.

Herjeczki szerint a hűség nem jelent korlátot, hanem ajándékot — közelebb hozza egymáshoz a házastársakat, és olyan belső erőt ad, amely képes átvészelni a nehezebb időszakokat is.

Kapcsolatépítés, segítség és közösség

A Házasság hetének célja, hogy ne csak ünnepi alkalom legyen, hanem tartós segítséget és inspirációt nyújtson minden korosztálynak: házasoknak, házasságra készülőknek és válságban lévőknek egyaránt. A programok között találunk kapcsolati tanácsadást, párkapcsolati előadásokat, közös imádságokat, beszélgetéseket közismert párokkal, valamint olyan alkalmakat, amelyek által a házasságot gyakorlati eszközökkel és szeretetteljes közösségi élményekkel erősíthetik meg az érdeklődők.

