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Generációkat összekötő történetek az Életmese díjátadón

Életutak, emlékek, családi örökségek

Sajtóközlemény
Sajtóközlemény
Képek forrása: Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete .

A Kárpát-medencei Életmese írói pályázat díjátadóján ünnepélyes keretek között jutalmazták a legjobb pályaművek alkotóit június 20-án Debrecenben, a Református Kollégium Oratóriumában.

A beérkezett pályaművek közül 106 szerző 128 története kapott helyet a 2026-os Életmese-kötetben, amely ismét gazdag válogatását nyújtja a családi emlékeket, életutakat és emberi sorsokat bemutató írásoknak.

A Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete által 18. alkalommal meghirdetett pályázatra idén számos értékes alkotás érkezett, közel 200 alkotó küldte be írását. A résztvevők közel fele, 43 százaléka a szépkorú korosztályból került ki, akik gazdag élettapasztalatuknak és emlékeiknek köszönhetően évről évre a pályázat meghatározó alkotói.

Örvendetes ugyanakkor, hogy a fiatalabb generációk is szép számban képviseltették magukat: a pályázók 26 százaléka fiatal felnőtt, míg 25 százaléka felső tagozatos diák volt. A szervezők külön örömüknek adtak hangot, hogy a digitális eszközök uralta világban a fiatalok továbbra is nyitottak a történetmesélésre és az alkotásra.

A pályázók 73 százaléka Magyarországról, 27 százaléka pedig a határon túli magyar közösségekből érkezett, többek között a Felvidékről, Erdélyből, a Délvidékről, Kárpátaljáról, valamint az Egyesült Államokból.

A felvidéki pályázók nemcsak létszámukkal tűntek ki, hanem azzal is, hogy valamennyi korcsoportban képviseltették magukat, bizonyítva a családi történetek és emlékek megőrzése iránti elkötelezettségüket.

Márton Zsuzsanna (Képek forrása: Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete)

A díjátadó ünnepségen köszöntőt mondott Márton Zsuzsanna, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke, aki hangsúlyozta, hogy a díjazott pályaművek nem csupán irodalmi alkotások, hanem családi örökségek is, amelyek megőrzik a múlt emlékeit az utókor számára.

„Amikor útjára indítottuk ezt a pályázatot, az a cél vezérelt bennünket, hogy hangot adjunk azoknak a történeteknek, amelyek nem a történelemkönyvek lapjain, hanem a családi asztalok mellett, a nagyszülők mosolyában, a régi fényképeken és a mindennapok apró csodáiban születnek.” Hangsúlyozta: az „Életmese” nem kitalált fikció, nem a képzelet, hanem a valóság legszebb darabkáinak irodalmi formába öntése.

Herbert Gábor, a NOE, vagyis a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke beszédében a személyes emlékek és az életmesék jelentőségét hangsúlyozta. Felidézte gyermekkori élményeit, amikor édesanyja történeteit hallgatva ismerkedett meg a családi múlt eseményeivel, majd arra ösztönözte a jelenlévőket, hogy gondoljanak saját szüleik és nagyszüleik történeteire, illetve azokra az alkalmakra, amikor ők maguk osztották meg emlékeiket a fiatalabb generációkkal.

Kiemelte, hogy az életmesék különleges értéke abban rejlik, hogy a nehézségek és megpróbáltatások tapasztalatait is továbbadják. Mint fogalmazott, sok élethelyzetet csak évekkel később tudunk igazán értelmezni, amikor már látjuk, milyen tanulságokat és személyes fejlődést hozott számunkra.

Herbert Gábor (Képek forrása: Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete)

A pályázat szervezője a Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete, amely évről évre arra ösztönöz mindenkit: meséljék el a nagyvilágnak is azokat a személyes történeteket, amelyek megmelengetik a szívüket, erőt adnak a hétköznapokban, és erősítik a család intézményének fontosságát, valamint a közösségi összetartozást.

Beke Margit, az egyesület elnöke beszédében kiemelte, hogy az Életmese írói pályázat elérte a felnőttkort, s az egyik legfontosabb küldetése továbbra is a generációk közötti híd szerepének betöltése, mert minden ember élete egyedi és megismételhetetlen történet, ezért különösen fontos ezek lejegyzése és továbbadása.

Hozzáfűzte azt is, hogy a történetek által nemcsak az olvasók és hallgatók gazdagodnak, hanem mindazok is, akik részt vesznek az alkotás folyamatában, hiszen minden évben akad jó pár testvérpár, sőt olyan családok is, ahol a család minden tagja ír életmesét.

Beke Margit (Képek forrása: Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete)

A 2026. évi első helyezettek:

  • Kaskötő János Pál, Hajdúdorog, Magyarország (10 év alatti kategória),
  • Tarján Péter, Debrecen, Magyarország (10–14 éves korcsoport),
  • Igó Norbert Krisztián, Cegléd, Magyarország (14–38 éves korosztály),
  • Halssy Béla, Budapest, Magyarország (38 év felettiek kategóriája).

A rendezvény ünnepélyes hangulatához jelentősen hozzájárult a hűséges pályázó, Juhászné Vanyó Erzsike, aki saját költeményeiből adott elő válogatást, valamint az emelkedett légkört tovább fokozta Plangárné Kárándi Júlia orgonajátéka, amely méltó zenei keretet biztosított az ünnepségnek.

A zsűri idén egy új elismerést is létrehozott, a Kiváló Felkészítő díjat, amellyel a pedagógusok áldozatos és elkötelezett munkája előtt kíván tisztelegni, mivel az első és második korcsoport esetében a pedagógusok szakmai iránymutatása és biztatása nélkül aligha születhetnének olyan magas színvonalú, tartalmukban és kidolgozottságukban is kiemelkedő pályamunkák, mint amilyenek évről évre érkeznek a felhívásra.

A díjátadón dr. Puskás István, Debrecen alpolgármestere, valamint Beke Margit, a Mosolyvirág Nagycsaládosok Egyesületének elnöke működött közre a díjak és tiszteletpéldányok átadásában.

Az Életmese írói pályázat 2026. évi díjazottjai

  1. korcsoport – 10 éves kor alattiak (alsósok)
  1. Kaskötő János Pál, Hajdúdorog
  2. Püsök Amira, Debrecen
  3. Erdélyi Villő, Nádszeg, Felvidék
  1. korcsoport – 10-től 14 éves korig (felsősök)
  1. Tarján Péter, Debrecen
  2. Vad Péter Dávid, Debrecen
  3. Varga Hanna Patrícia, Mezőgyán
  4. Karkötő Jázmin Anna, Hajdúdorog

Különdíj – Szedlák Orsi, Szalatnak

III. korcsoport – 14–38 év közöttiek

  1. Igó Norbert Krisztián, Cegléd
  2. Bukovszky Borbála, Szentpéter, Felvidék
  3. Blahó Bence, Békés
  4. Varga-Végvári Enikő, Debrecen
  1. korcsoport – 38 év felettiek
  1. Majoros Erika, Oldbury, Anglia
  2. Kiss Csaba, Hosszúpályi
  3. Csóti György, Budapest
  4. Pákné Fekete Alexandra, Érd
  5. Eva Berecz Devlin, Lansdale, USA

Különdíj – Ármai Erika, Székesfehérvár
Különdíj – Sebők Mihály, Szentkeresztbánya, Erdély

Díjak átadása (Képek forrása: Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete)

Hűségdíjasok, akik legalább három éve eredményesen pályáznak:

  1. Orosz István, Debrecen
    Jósvai Éva, Debrecen
    Lászlóné Háló Erzsébet, Sopron

Testvér díjasok:

Demeter Áron és Demeter Gábor, a nagymegyeri Bartók Béla Alapiskola diákjai, Felvidék

Kiváló Felkészítő díjban részesült:

Dremák Edit, Debrecen, Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI
Maksa Katalin, érdi Vörösmarty Gimnázium, Családtörténet-kutató diákkör
Pócs Krisztina, Kürt, Felvidék, Szlovákia
Mgr. Nagy Valéria, Nagymegyer, Felvidék, Szlovákia
Pék Domonkos Ibolya, Zenta, Délvidék, Szerbia

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

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