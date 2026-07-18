Veterán járművek lepték el Ipolyság főterét

Újra veterán járművekkel telt meg Ipolyság főtere. Az idén fennállásának tizedik évfordulóját ünneplő Veterán Klub Šahy – Ipolyság immár kilencedik alkalommal szervezte meg nemzetközi veterántalálkozóját július 18-án. A rendezvényen a szlovákiai és magyarországi veteránjármű-tulajdonosok mellett számos veteránjárműves egyesület is képviseltette magát.

A városháza előtti téren gyűltek össze az oldtimer autók, a szocialista blokk járművei, valamint a nyugati autógyártás régi csodái. A személyautók mellett szolgálati járművek és motorkerékpárok is megjelentek a találkozón.

Több veteránjárműves egyesület képviselői is elhozták járműveiket az Ipoly mentére. Mások mellett a zólyomi, az egri és a holicsi egyesület veteránjai is bemutatkoztak. Összesen mintegy kétszáz jármű érkezett Ipolyságra.

Szombat délben dudaszóval rajtolt el a különleges menet a Palást – Ipolyfödémes – Kelenye – Ipolyhídvég – Drégelypalánk útvonalon. Délután az ipolyhídvégi futballpályán sorakoztak fel a járművek, ahol bemutatták, majd különböző kategóriákban díjazták őket.

A megvendégelés sem maradhatott el. A szórakozás mellett a találkozó alkalmat adott a barátkozásra, a tapasztalatcserére és az információk átadására is. A szervezők megjegyezték: 2027 nyarán jubilál a rendezvény.

A 2025-es találkozóról ITT, 2024-es eseményről ITT, a 2023-as évadról ITT, a 2022-es eseményről pedig ITT írtunk.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma