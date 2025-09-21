Fogolykiváltó Boldogasszony emléknapja őseink hitében gyökeredzik

A szeptemberi Mária-ünnepek sorában foglal helyet Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepe, melyet szeptember 24-éhez közeli vasárnapon ünneplik, így idén szeptember 21-én, az évközi XXV. vasárnapon, Budakeszin a Makkos-Mária Fogolykiváltó Boldogasszony-kegytemplomban.

A Zala megyei Búcsúszentlászlón, a Szent László-templom is a Fogolykiváltó Boldogasszony napjához köti a főbúcsúját, amikor egy 1863-as történelmi eseményre emlékezik, miszerint, Bécs török uralom alóli felszabadítása után, 1683. szeptember 24-én a visszavonuló török sereg 3200 foglyot vitt magával, akik csodás módon kiszabadultak a fogságból. Ennek emlékére szeptember 21-én, a hívek és a zarándokok együtt ünnepelnek a Dunántúl egyik kiemelkedő búcsújáró helyén és kérik a Fogolykiváltó Boldogasszony közbenjárását.

A történelem folyamán Fogolykiváltó Boldogasszony tisztelete egészen a keresztes hadjáratok idejéig, a 12-13. századig nyúlik vissza. Miután az erkölcsi tisztasággal és keresztény szellemiséggel megáldott Szent Lászlóra bízott keresztes hadjáratok terve halálával meghiúsult, az angol és a francia királyok vetélkedése miatt a teljes reménytelenségbe torkolló harmadik keresztes háborúban harcoló lovagokra kegyetlen rabszolgaság várt az iszlám által uralt területeken.

Azonban az európai keresztény lelkiismeretből két olyan szerzetesrend született, amely fő feladatának a foglyok kiváltását tartotta. Ennek hatására megalakult a trinitárius rend, melynek működését 1198-ban II. Ince pápa jóváhagyta.

A Boldogságos Szűz Mária, mint fogolykiváltó ünneplése 1218 augusztusában kezdődött, amikor Nolascói Szent Péternek megjelent a Szent Szűz és a mercedáriusok rendjének megalapítására ösztönözte, amelyet később Pennaforti Szent Rajmunddal meg is alapított. Így a trinitáriusok és a mercedáriusok vállalták fel kegyelmi ajándékként a rabok kiváltását.

Míg a trinitáriusokat a Szentháromság és a Szentkereszt hódolata vezérelt, addig a mercediánusoknál a Fogolykiváltó Szent Szűz nevére utalva, a Szűz Mária különleges tisztelete volt a jellemző.

A rendek tagjai nemcsak imádkoztak a Fogolykiváltó Boldogasszony segítségét kérve a muzulmán fogságba esett rabokért, hanem cserébe is adták magukat értük. A történelem során, a két rend közel egymillió foglyot váltott ki így az iszlám rabszolgaságból.

A fogolykiváltás jelentése a középkori veszély megszűnésével kitágult, így a figyelem a lelki rabságokból való szabadulásra összpontosul, és a hívek a különböző függőségekből és szenvedélybetegségekből való szabaduláshoz kérnek segítséget a Szent Szűztől.

1923-ban a Szociális Testvérek Társaságát – Slachta Margit és társai – a Mercédesz Szűzanya kegyképe előtt alapították. A kép neve Mária Mercedes, mely a Szűzanya Spanyolországban ismert titulusa, latinul Virgen de las Mercedes, magyarul Fogolykiváltó Boldogasszony.

A száz évvel ezelőtt megalakult pápai jogú apostoli közösség életét és munkásságát nem csak ez a történeti kontextus határozza meg, hanem annak lelki üzenete, melyet így fogalmaznak meg:

„Mi, szociális testvérek, a lélekmentésben határozzuk meg küldetésünket és szolgálatunkat. „A lélekmentés sok szeretetet és áldozatot kíván. Talán az életet is kívánja” – írta Boldog Salkaházi Sára a naplójában. A sokféle lelki rabságban szenvedők felszabadítási munkájára hívjuk kültagjainkat is, akik általában ezen az ünnepnapon újítják meg ígéreteiket. Hagyományunk szerint pedig ezen az ünnepen kezdjük új munkaévünket: Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepe a szociális testvérek Veni Sanctéja is egyben.

A fogolykiváltás számunkra ezt jelenti: kimenteni az embert a lelki sötétségből, és elvezetni a fény szabadságára” – vallják a Szociális Testvérek Társasága tagjai.

Nem csak a régi korokban, de manapság is nagy szüksége van a világnak a Fogolyszabadítóra, mert korunk rabjai egy nem látható, alantas ellenség fogságától szenvednek, mely az emberi testet, lelke és tudatot, a családot és a közösségeket célozza meg. Ezért kérjük ezen az emléknapon a Fogolyszabadító Boldogasszony, vagy más néven Fogolykiváltó Boldogasszony közbenjárását.

Forrás: veszpremiersekseg.hu, szoctestverek.hu

Berényi Kornélia/Felvidék.ma